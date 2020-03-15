Коронавирус
Lenta.ruКитай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
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«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае
Комсомольская правда15:33
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Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей
В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
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В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Футбол
Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Футбол
Из-за драки футболистов прерван матч молодежного первенства России
Авто
Автомобильные шины оказались вреднее выхлопных газов
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Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Футбол
«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины
В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Общество
Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Технологии
Поисковик Bing начал отслеживать динамику распространения коронавируса
Сообщается, что система мониторит все основные новостные сайты, отбирает данные по коронавирусу и выводит из по регионам.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Космос
На комете Чурюмова–Герасименко нашли большие запасы соединений азота
Планетологи выяснили, что в недрах кометы Чурюмова-Герасименко скрываются огромные запасы солей аммония – соединений аммиака, водорода и кислот, которые могут участвовать в формировании новых "кирпичиков жизни".
Происшествия
На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус
Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Политика
Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Армия и оружие
В Петербурге вспоминают сражавшихся на «зимней» войне
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Гаджеты
Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров
Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
Политика
Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»
Происшествия
В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО
В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов
Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса.