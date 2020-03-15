Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКитай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Власти США: в Китае может наступить вторая волна коронавируса

Московский Комсомолец09:53

Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

Lenta.ru12:45

США: В Китае может начаться вторая волна коронавируса

Национальная служба новостей10:24

«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае

Комсомольская правда15:33

Нормальная жизнь навредит: США предсказали вторую волну коронавируса в Китае

Царьград09:48

Эксперты заявили о возможной второй волне коронавируса в Китае

РЕН ТВ09:41

В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США

РИА Новости09:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 16:30
Общество

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Lenta.ru 16:52
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости вчера в 05:38
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Lenta.ru вчера в 10:12
Футбол

Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Чемпионат вчера в 05:37
Футбол

Из-за драки футболистов прерван матч молодежного первенства России

Красная весна 08:28
Авто

Автомобильные шины оказались вреднее выхлопных газов

Автоновости дня 13 марта в 01:13
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Известия 13:52
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:25
Футбол

«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины

В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Чемпионат 11:09
Общество

Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Lenta.ru 18:17
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Российская газета 17:47
Технологии

Поисковик Bing начал отслеживать динамику распространения коронавируса

Сообщается, что система мониторит все основные новостные сайты, отбирает данные по коронавирусу и выводит из по регионам.
Игромания.ру 16:40
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Космос

На комете Чурюмова–Герасименко нашли большие запасы соединений азота

Планетологи выяснили, что в недрах кометы Чурюмова-Герасименко скрываются огромные запасы солей аммония – соединений аммиака, водорода и кислот, которые могут участвовать в формировании новых "кирпичиков жизни".
ТАСС Наука 13 марта в 07:14
Происшествия

На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус

Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Известия вчера в 09:07
Финансы

ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
РИА Новости 18:11
Политика

Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы 18:06
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Армия и оружие

В Петербурге вспоминают сражавшихся на «зимней» войне

Санкт-Петербургские ведомости 13 марта в 06:35
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Гаджеты

Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров

Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
iXBT.com 17:57
Политика

Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РИА Пензенской области вчера в 07:32
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»

LiveSport.ru вчера в 09:07
Происшествия

В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО

В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
Газета.Ru 08:37
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес вчера в 07:11
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов

Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса.
REGNUM 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа - работой по чему наиболее известен, - туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения, с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, член Национальных Академии наук и Медицинской академии США, а также Американского философского общества. Удостоен Президентской медали Свободы и Национальной научной медали, Mary Woodard Lasker Award for Public Service, а также других престижных и международных наград.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное