Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКитай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
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с чего всё началось
В Китае может начаться вторая волна коронавируса, такое заявление сделал руководитель центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи в прямом эфире телеканала ABC
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Вести.Ru13:06

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«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае

Комсомольская правда15:33

Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

Lenta.ru12:45

В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США

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Нормальная жизнь навредит: США предсказали вторую волну коронавируса в Китае

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Эксперты заявили о возможной второй волне коронавируса в Китае

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США: В Китае может начаться вторая волна коронавируса

Национальная служба новостей10:24
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Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
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В России стартовали продажи Samsung Galaxy S20

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Король Испании отказался от наследства своего отца

Король Испании Филипп VI принял решение об отказе от наследства, которое он мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I. Об этом говорится в заявлении испанского королевского дворца.
РБК 19:37
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Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
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Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
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Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП

На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.
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В Гватемале зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

Власти Гватемалы сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 13 марта.
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Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Экономика

Потапенко рассказал о раскаянии Игоря Сечина в обвале нефти: «Это потеря лица»

Предприниматель Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании «Management Development Group Inc.», признался, что не видит рыночных причин в обвале цены на нефть, который и привел к падению рубля.
Собеседник 17:03
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Источники: в Улан-Удэ зафиксирован первый случай коронавируса

По неофициальным данным, сегодня, 15 марта, в Улан-Удэ был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 10:53
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Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Авто

Renault повысила цены на автомобили в России

Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Российская газета вчера в 12:42
Политика

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.
РБК 11:00
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Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
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Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению

Политическая Экспертиза вчера в 06:34
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости 10:40
Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 59 человек

В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 59 человек.
Известия вчера в 11:29
Общество

Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса

«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
ФАН 20:07
Наука

Учёными СПбГУ открыта новая группа противораковых препаратов

Ученые синтезировали и исследовали новый класс соединений для создания противоопухолевых препаратов — комплексы палладия с ациклическими диаминокарбеновыми лигандами и структурно идентичные им комплексы платины.
Портал Поиск 12 марта в 17:24
Общество

На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
РИА Новости 19:51
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Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
News.ru вчера в 08:45
Единоборства

Бой UFC в Бразилии прошел при пустых трибунах

В столице Бразилии недавно прошел турнир UFC Fight Night 170, в котором главным событием стал бой Чарльза Оливейра и Кевина Ли.
VSE42.RU 02:28
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
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Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru 10:53
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Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости 16:52
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В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Происшествия

Дочь олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом

У дочери олигарха и известной светской персоны Марии Чигиринский обнаружен коронавирус — об этом сообщает Mash.
Super.ru 18:46
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В Китае за сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае новый коронавирус обнаружили еще у 20 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
РБК вчера в 22:17
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о размещении силовиками ЗРК в жилом районе Донбасса

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Теплое в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 08:41
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Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа - работой по чему наиболее известен, - туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения, с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, член Национальных Академии наук и Медицинской академии США, а также Американского философского общества. Удостоен Президентской медали Свободы и Национальной научной медали, Mary Woodard Lasker Award for Public Service, а также других престижных и международных наград.
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