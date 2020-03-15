с чего всё началось

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.

Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

Общество Король Испании отказался от наследства своего отца Король Испании Филипп VI принял решение об отказе от наследства, которое он мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I. Об этом говорится в заявлении испанского королевского дворца.

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Политика Что произошло за выходные. Главные новости РБК Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.

Общество Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса «До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.

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Здоровье Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Единоборства Бой UFC в Бразилии прошел при пустых трибунах В столице Бразилии недавно прошел турнир UFC Fight Night 170, в котором главным событием стал бой Чарльза Оливейра и Кевина Ли.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.

Происшествия Дочь олигарха Александра Чигиринского Мария заразилась коронавирусом У дочери олигарха и известной светской персоны Марии Чигиринский обнаружен коронавирус — об этом сообщает Mash.