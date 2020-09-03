Общество
ПолитРоссияКитай препятствует мировому лидерству России по продаже пшеницы
Как заявил китайский эксперт Ма Вэньфэн, поставки из РФ не соответствуют требованиям мукомольных заводов Китая. Фактически власти КНР встали на пути России к мировому лидерству по продаже пшеницы, уверены авторы материала.
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Происшествия
Преподаватель в Аргентине скончалась во время онлайн-лекции в Zoom
REGNUM вчера в 23:28
Армия и оружие
Азербайджан отказался участвовать в военных учениях в России
Азербайджан не будет принимать участие в международных военных учениях «Кавказ-2020», сообщило Минобороны страны.
Коммерсантъ вчера в 21:28
Происшествия
Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии
Интерфакс вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Юлия Барановская провела премию с Артемом Аршавиным
В этом году в Москве впервые прошло вручение детской музыкальной премии «Жара Kids Awards».
Bimru.ru вчера в 12:06
Авто
Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод продемонстрировал изображения нового поколения УАЗ "Буханки" с необычным дизайном.
Новые автомобили вчера в 22:48
Кино
Съемки «Бэтмена» приостановлены из-за коронавируса у Паттинсона
Discover24 04 сентября в 03:26
Политика
В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2» и призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.
RT на русском вчера в 18:57
Армия и оружие
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru вчера в 05:23
Происшествия
Число жертв взрыва газа в мечети в Бангладеш превысило 20
По меньшей мере 21 человек, в числе которых ребенок, погиб от ожогов, полученных в результате взрыва газа в мечети в Бангладеш, сообщает газета Dhaka Tribune.
РИА Новости вчера в 13:06
Музыка
Верка Сердючка выпустила новый альбом впервые за 12 лет
Украинский музыкант Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выпустил новый альбом.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера
Проводить Клюева в последний путь пришли его друзья и коллеги, в том числе по сериалу "Воронины".
ПолитРоссия 04 сентября в 11:51
Космос
Многоразовый космический аппарат Китая вернули на Землю
На Землю приземлился многоразовый экспериментальный космический аппарат Китая, который был запущен в пятницу, 4 сентября.
Газета.Ru вчера в 23:44
Здоровье
В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки
За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 64 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com 04 сентября в 01:38
Единоборства
Имадаев проиграл в UFC третий бой подряд, его «задушил» Перейра
Российский боец UFC Зелим Имадаев проиграл и третий бой в организации.
Bookmaker-ratings.ru 00:28
Политика
Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики
Российское правительство завершило работу разработкой плана восстановления экономики страны.
Газета.Ru вчера в 21:28
Общество
Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде
Историк Сергей Трифонов заявил, что ему удалось найти "следы" Янтарной комнаты в Калининграде.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Путешествия
Российских туристов ночью выселили из отеля в Турции
Что происходит вчера в 10:22
Армия и оружие
В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной
Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ru вчера в 09:55
Общество
В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc
В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 03:54
Здоровье
В Крыму еще одну больницу закрывают под COVID-госпиталь: нужны врачи
В Республике Крым откроют еще один госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией – на базе ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница".
РИА Новости Крым вчера в 03:26
Шоу-бизнес
66-летняя Успенская показала результат омоложения
Звезда эстрады опубликовала в сети снимок, на котором она позирует с 27-летним артистом Леваном Кбилашвили.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
В Минске проходит «Женский марш мира»
В центре Минска проходит протестная акция - "Женский марш мира". Об этом сообщает белорусский портал NEXTA.
Газета.Ru вчера в 09:46
Политика
Путин «прокатил» Урганта на машине
Телеведущий Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:22
Экономика
О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии
Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt.
Live24 вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Бигуди и старый халат: Глюкоза изменилась до неузнаваемости
7Дней.ру вчера в 12:20
Армия и оружие
Шойгу сообщил о модернизации российских танков Т-72
Все танки Т-72 Вооруженных сил Российской Федерации будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия
В ДТП в Амурской области пострадали семь человек, один погиб
Коммерсантъ вчера в 22:53
Происшествия
В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»
Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС вчера в 17:16
Происшествия
В Москве избили блогершу Марьяну Ро
Вести.Ru вчера в 09:48
Общество
По 15 тыс. руб. на ребенка. В ПФР озвучили условия новой выплаты
В Пенсионном фонде России рассказали, при каких условиях семьи с детьми могут сейчас получить по 15 тыс. руб. на одного ребенка.
Konkurent.ru вчера в 01:05