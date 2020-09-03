Как заявил китайский эксперт Ма Вэньфэн, поставки из РФ не соответствуют требованиям мукомольных заводов Китая. Фактически власти КНР встали на пути России к мировому лидерству по продаже пшеницы, уверены авторы материала.

Политика В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2» Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2» и призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального. 2

Армия и оружие Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин. 1,7K

Происшествия Число жертв взрыва газа в мечети в Бангладеш превысило 20 По меньшей мере 21 человек, в числе которых ребенок, погиб от ожогов, полученных в результате взрыва газа в мечети в Бангладеш, сообщает газета Dhaka Tribune. 17

Здоровье В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 64 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения. 1K

Армия и оружие В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive. 19

Общество В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. 29

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Экономика О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt. 1K