Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВКитай готовится к распродаже государственного долга США

На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами. Эксперты не исключают, что Китай объявит о продаже уже в ближайшие месяцы.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Китай готов продать долговые обязательства США в ответ на обвинения по коронавирусу

NewInform07:46

Политологи назвали долговые угрозы США новой стадией торговой войны с Китаем

Экономика сегодня06:41

Китай устроит распродажу государственного долга США

Русская Планета04:22

Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара

Народные новости04:07

Китай готов нанести удар по рынку государственных облигаций США

Политическая Экспертиза03:08

Китай наносит смертельный удар по доллару

Свободная Пресса03:01

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

РИА Новости01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

РИА Новости 10:46
39
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок С-500 в войска

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 начнут поступать в Вооруженные силы России в 2021 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко 7 мая в интервью журналу «Национальная оборона».
ИА Красная Весна 08 мая в 01:52
5
Гаджеты

IPhone 12 Pro может получить трехкратный оптический зум

Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Astera 11:43
5
Происшествия

В «Ленте» обвинили покупательницу с детьми в многократных кражах

Покупательница с детьми неоднократно совершала кражи в магазине на Уральской улице в Петербурге.
АБН 09:26
1
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
263
Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
39
Происшествия

У Нижегородского кремля сошел грунт

Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
32
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
1K
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
666
Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
96
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
904
Наука

Игры разума: лучшие трюки, которые поставят ваш мозг в тупик

Имейте в виду, что вашему приятелю не разрешается двигать всей рукой, только пальцами.
Популярная механика 11:17
Единоборства

Российский боец Пётр Ян проведёт бой за титул чемпиона UFC

REGNUM 06:04
Общество

ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 11:05
9
Общество

В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
1K
Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv вчера в 13:01
13
Авто

Опубликованы первые изображения кроссовера Skoda Enyaq

Совсем недавно компания Skoda рассказала о первом электрическом кроссовере Enyaq.
Тарантас Ньюс 09:22
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа

Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport вчера в 08:13
84
Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
327
Общество

Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке

«Капитализм в худшем проявлении», — отметил американец. В ответ Маск назвал министра «идиотом», написав это под постом на русском языке.
Lenta.ru 01:41
394
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

В Самарской области продлили режим особых ограничительных мер. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в регионе.
63.ru 08:57
52
Игры

PlayStation Network оказалась заблокирована в Китае

Магазин приложений PlayStation Store перестал функционировать на территории Китая утром 10 мая 2020 года.
Kinonews.ru 09:42
Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

RT на русском 12:00
Общество

Правительство России может обанкротить все торговые центры страны

Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
564
Здоровье

Роспотребнадзор обнародовал критерии снятия режима самоизоляции

В ведомстве отметили, что на всех этапах сохранится режим самоизоляции для людей с риском тяжелого заболевания и пенсионеров, режим работы в удаленном формате, если это не мешает функционированию предприятия, а также масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
Orenburg.media 08 мая в 23:06
999
Общество

Власти Калифорнии запретили открытие завода Tesla

Как сообщается в электронном письме, Tesla собирается возобновить производство фабрики Fremont, однако введенные местными властями ограничения не прекратятся до 31 мая.
32CARS.ru вчера в 03:20
3
Музыка

Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021

iReactor 11:43
11
Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
335
Футбол

Леманн вошел в состав наблюдательного совета «Герты»

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн стал членом наблюдательного совета «Герты», сообщает Bild.
Sport24.ru 11:49
Технологии

Российские врачи нашли способ выявления коронавируса

Отечественные специалисты стали первыми, кто стал прибегать к использованию магнитно-резонансной томографии (МРТ) для диагностики у пациентов нового типа коронавируса.
МедиаПоток 05:36
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное