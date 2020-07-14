Экономика
Lenta.ruКитай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра КНР Ли Кэцяна.
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Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проведенные его сторонниками в прошедшие выходные.
Известия 06:20
Политика
В Кремле оценили заявление Турции о смене статуса собора Святой Софии
Песков добавил, что собор имеет сакральное значение для православных и других христиан, поэтому в РФ новость о смене его статуса вызвала столь эмоциональный резонанс.
Life.ru 06:41
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском вчера в 13:20
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец 03:49
Политика
Трамп обвинил Китай и Россию в занижении показателей по коронавирусу
Вчера, 13 июля, во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп подчеркнул, что если бы Китай, Индия и Россия проводили тестирование своего населения на коронавирус, то они бы и сами удивились полученным цифрам, информирует LigaNews со ссылкой на "Московский комсомолец".
ЛигаNews.net 05:06
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
Известия 06:02
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Гаджеты
Canon выпустит новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6
Canon представил две новые беззеркальные камеры EOS моделей R5 и R6.
Goroday.ru 12 июля в 19:08
Космос
В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп
Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»
После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Политика
Путин может запросить документы по делу Сафронова
Президент России Владимир Путин при необходимости может запросить документы по делу обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
Газета.Ru 06:15
Экономика
Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия 02:16
Общество
Курский губернатор штрафует чиновников за орфографические ошибки
Чиновников Курской области штрафуют за орфографические ошибки в официальных письмах.
URA.Ru 04:41
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Общество
Текслер уволил начальника управления делами губернатора
Алексей Текслер освободил от должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Евгения Алексеева.
Znak.com 06:21