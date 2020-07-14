Экономика
Lenta.ruКитай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра КНР Ли Кэцяна.
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Наука
В Бразилии нашли ступню динозавра неизвестного вида
Дилетант 07:49
Общество
Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности
Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
RT на русском 08:44
Общество
Курский губернатор штрафует подчиненных за орфографические ошибки
Глава Курской области Роман Старовойт начал лишать премий региональных чиновников, допускающих наличие орфографических ошибок в документах, которые они подписывают.
Коммерсантъ 08:15
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru 12 июля в 14:51
Политика
Госдума меняет процедуру приостановки НКО, работающих за счет США
Москва, 14 июля 2020, 15:14 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий процедуру приостановления Минюстом деятельности НКО, работающих за счет США, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.
REGNUM 08:14
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Армия и оружие
Украинская ДРГ подорвалась на минах: двое боевиков ранены и один погиб
Новостной фронт 01:56
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Политика
400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова
Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.
Ведомости 07:29
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Музыка
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Технологии
Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих
В Mail.ru Group запустили платформу на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно создавать новостные и репортажные видео, где текст зачитает виртуальный ведущий.
Sostav.ru 06:00
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Экономика
Минфин: дефицит бюджета РФ в январе-июне составил 955,88 млрд рублей
Interfax-Russia.ru - Федеральный бюджет РФ в январе-июне был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета.
Интерфакс - Россия вчера в 08:48
Общество
В Пенсионном фонде заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com вчера в 07:23
Политика
Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине
По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
Общество
Повреждены газопроводы ряда армянских сел на границе с Азербайджаном
Из-за эскалации на армяно-азербайджанской границе в Тавушском направлении частично повреждены газопроводные сети ряда приграничных сел.
Sputnik Армения 07:56
Общество
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15