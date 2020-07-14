Экономика
Lenta.ruКитай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра КНР Ли Кэцяна.
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Общество
В Петербурге пациенты с коронавирусом перестали выздоравливать
За последние десять дней в Петербурге диагноз "здоров" получили 1890 человек, следует из доклада оперштаба по коронавирусу.
Piter.tv 08:05
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
Британские эксперты Академии медицинских наук сделали некие вычисления, которые привели к выводу, что Великобритания во время второй волны пандемии коронавируса может потерять порядка 120 000 людей.
ToDay News Ufa 07:58
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс 05:11
Происшествия
Трех участников акции у суда по делу «Сети» в Петербурге оштрафовали
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал троих участников акции, прошедшей 22 июня у здания военного суда, когда в нем оглашали приговор фигурантам по делу террористической организации "Сеть".
ТАСС 08:10
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Спорт
Юрченко покинул пост президента ВФЛА из-за конфликта с World Athletics
Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля.
ODDS.ru вчера в 11:06
Происшествия
Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы
Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
Авто
Aznom Palladium станет самым необычным внедорожником на рынке
Итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive представили свой совместный проект, в рамках которого был создан люксовый внедорожник, получивший название Aznom Palladium.
32CARS.ru вчера в 08:04
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru 12 июля в 14:51
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы
Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение
Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews 08:42
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Evo-rus.com 06:17
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Политика
Ливия получила ЗРК Египта для защиты от вмешательства Турции
Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что вмешательство Египта в ливийский конфликт является актом самообороны от турецких наемников и террористов ПНС Ливии.
iReactor 05:26
Гаджеты
Конец «batterygate»: Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone
Скандал с компанией Apple, который был утроен из-за замедления работы старых моделей iPhone наконец-то решен.
ToDay News Ufa 08:43
Политика
Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
Здоровье
На Камчатке 15 человек пострадали от укусов клещей
Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что в крае от укусов иксодовых клещей пострадали 15 человек.
Кам 24 02:41