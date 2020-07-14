Экономика

Lenta.ruLenta.ruКитай приготовился к тяжелым временам

Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра КНР Ли Кэцяна.
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Китай приготовился к новому экономическому кризису

ГЛАС.RU09:33

Китай приготовился к тяжелым временам

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Китай готовится к тяжелым временам: России будет еще хуже

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Эксперт пугает коронавирусным прогнозом: Первой очнётся от кризиса не Россия

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Китай приготовился к тяжелой битве

Рамблер01:38

Китай приготовился к тяжелым временам

ToDay News Ufa06:01

Китай приготовился к тяжелым временам

Lenta.ruвчера в 18:47
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Общество

В Петербурге пациенты с коронавирусом перестали выздоравливать

За последние десять дней в Петербурге диагноз "здоров" получили 1890 человек, следует из доклада оперштаба по коронавирусу.
Piter.tv 08:05
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Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Коммерсантъ 05:24
Общество

Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
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Здоровье

Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек

Британские эксперты Академии медицинских наук сделали некие вычисления, которые привели к выводу, что Великобритания во время второй волны пандемии коронавируса может потерять порядка 120 000 людей.
ToDay News Ufa 07:58
1
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
1K
Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс 05:11
47
Происшествия

Трех участников акции у суда по делу «Сети» в Петербурге оштрафовали

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал троих участников акции, прошедшей 22 июня у здания военного суда, когда в нем оглашали приговор фигурантам по делу террористической организации "Сеть".
ТАСС 08:10
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
2
Общество

Жители России смогут получить новую выплату

По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
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Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Политика

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
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Шоу-бизнес

Екатерина Волкова позировала без одежды на природе

Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
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Спорт

Юрченко покинул пост президента ВФЛА из-за конфликта с World Athletics

Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля.
ODDS.ru вчера в 11:06
1
Происшествия

Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы

Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
Авто

Aznom Palladium станет самым необычным внедорожником на рынке

Итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive представили свой совместный проект, в рамках которого был создан люксовый внедорожник, получивший название Aznom Palladium.
32CARS.ru вчера в 08:04
7
Общество

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Известия 09:00
Спорт

Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Армия и оружие

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru 12 июля в 14:51
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Общество

Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews 08:42
Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Авто

Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

Evo-rus.com 06:17
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Армия и оружие

Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов

RT на русском 09:24
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
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Политика

Ливия получила ЗРК Египта для защиты от вмешательства Турции

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что вмешательство Египта в ливийский конфликт является актом самообороны от турецких наемников и террористов ПНС Ливии.
iReactor 05:26
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Гаджеты

Конец «batterygate»: Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone

Скандал с компанией Apple, который был утроен из-за замедления работы старых моделей iPhone наконец-то решен.
ToDay News Ufa 08:43
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Политика

Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
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Здоровье

На Камчатке 15 человек пострадали от укусов клещей

Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что в крае от укусов иксодовых клещей пострадали 15 человек.
Кам 24 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
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