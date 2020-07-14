Кэцян считает, что в первом квартале экономика КНР показала устойчивый подъем на 6,8 процента после сокращения ВВП. Однако, ситуация внутри страны, и за ее пределами неблагоприятная. Поэтому самые тяжелые последствия от кризиса еще впереди.

Китай приготовился к тяжелым временам на фоне коронавирусного кризиса

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