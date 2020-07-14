Экономика

МонаВистаМонаВистаКитай приготовился к тяжелым временам на фоне коронавирусного кризиса

Кэцян считает, что в первом квартале экономика КНР показала устойчивый подъем на 6,8 процента после сокращения ВВП. Однако, ситуация внутри страны, и за ее пределами неблагоприятная. Поэтому самые тяжелые последствия от кризиса еще впереди.
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Китай приготовился к тяжелым временам

ToDay News Ufa06:01

Китай приготовился к тяжелым временам

Evo-rus.com08:05

Китай приготовился к тяжелым временам на фоне коронавирусного кризиса

МонаВиста08:01

Китай приготовился к новому экономическому кризису

ГЛАС.RU09:33

Китай приготовился к тяжелой битве

Рамблер01:38

Китай готовится к тяжелым временам: России будет еще хуже

Национальная служба новостей01:00

Китай приготовился к тяжелым временам

Lenta.ruвчера в 18:47
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Общество

Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости 05:32
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Армия и оружие

СМИ: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие

Ряд СМИ опубликовали материал о том, что Вооруженные силы Украины попытались воздействовать на работу российских средств ПВО в Крыму.
Военное дело 05:13
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25
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Общество

Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа

Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.
REGNUM 09:48
Гаджеты

Конец «batterygate»: Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone

Скандал с компанией Apple, который был утроен из-за замедления работы старых моделей iPhone наконец-то решен.
ToDay News Ufa 08:43
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Здоровье

Врач рассказал, как жара влияет на развитие коронавируса в Башкирии

По словам заместителя главврача Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Марины Скотаревой, жара оказывает влияние на развитие коронавируса.
Evo-rus.com 10:09
Общество

Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах

RuNews24.ru 01:15
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Космос

Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
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Происшествия

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии

Коммерсантъ 09:40
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Экономика

Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты.
REGNUM 03:55
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Общество

Разработчики Ghost of Tsushima выложили в сеть релизный трейлер

Вашингтон, 14 июля 2020, 08:09 — REGNUM Студия Sucker Punch Productions опубликовала релизный трейлер игры Ghost of Tsushima.
REGNUM 01:09
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Происшествия

В Краснодаре ликвидируют последствия подтопления

В Краснодаре прошел сильный ливень, вызвавший подтопление дорог, тротуаров и дворов, сообщило региональное управление МЧС.
Коммерсантъ 09:11
Политика

Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
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Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс 04:24
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
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Здоровье

Вторая волна может убить 120 тысяч британцев

Эксперты из Великобритании полагают, что уже зимой во время второй волной коронавируса избыточная смертность может составить более 120 тысяч человек.
MedikForum.ru 05:56
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Общество

Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews 08:42
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Армия и оружие

Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов

Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
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Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
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Здоровье

Коронавирус может повышать уровень сахара в крови

"Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара", - сообщил Дедов.
Российская газета 08:29
Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
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Здоровье

Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт 10:23
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Армия и оружие

В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

В результате обстрела Вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера.
Известия 06:02
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Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
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