Экономика
МонаВистаКитай приготовился к тяжелым временам на фоне коронавирусного кризиса
Кэцян считает, что в первом квартале экономика КНР показала устойчивый подъем на 6,8 процента после сокращения ВВП. Однако, ситуация внутри страны, и за ее пределами неблагоприятная. Поэтому самые тяжелые последствия от кризиса еще впереди.
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Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости 05:32
Армия и оружие
СМИ: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие
Ряд СМИ опубликовали материал о том, что Вооруженные силы Украины попытались воздействовать на работу российских средств ПВО в Крыму.
Военное дело 05:13
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25
Общество
Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа
Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.
REGNUM 09:48
Гаджеты
Конец «batterygate»: Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone
Скандал с компанией Apple, который был утроен из-за замедления работы старых моделей iPhone наконец-то решен.
ToDay News Ufa 08:43
Здоровье
Врач рассказал, как жара влияет на развитие коронавируса в Башкирии
По словам заместителя главврача Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Марины Скотаревой, жара оказывает влияние на развитие коронавируса.
Evo-rus.com 10:09
Общество
Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах
RuNews24.ru 01:15
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
Экономика
Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты.
REGNUM 03:55
Общество
Разработчики Ghost of Tsushima выложили в сеть релизный трейлер
Вашингтон, 14 июля 2020, 08:09 — REGNUM Студия Sucker Punch Productions опубликовала релизный трейлер игры Ghost of Tsushima.
REGNUM 01:09
Происшествия
В Краснодаре ликвидируют последствия подтопления
В Краснодаре прошел сильный ливень, вызвавший подтопление дорог, тротуаров и дворов, сообщило региональное управление МЧС.
Коммерсантъ 09:11
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс 04:24
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Здоровье
Вторая волна может убить 120 тысяч британцев
Эксперты из Великобритании полагают, что уже зимой во время второй волной коронавируса избыточная смертность может составить более 120 тысяч человек.
MedikForum.ru 05:56
Общество
Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение
Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews 08:42
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Здоровье
Коронавирус может повышать уровень сахара в крови
"Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара", - сообщил Дедов.
Российская газета 08:29
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Здоровье
Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19
Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт 10:23
Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
В результате обстрела Вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера.
Известия 06:02
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59