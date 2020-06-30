Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

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