Политика

Газета.RuГазета.RuСи Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района.
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В Гонконге вступил в силу принятый Китаем закон о нацбезопасности

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Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

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Площадь бедствия достигает почти 23 тысяч квадратных метров.
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Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

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Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

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