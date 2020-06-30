Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района.

Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

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