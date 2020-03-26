Энергетика

REGNUMREGNUMКитай приобрёл у России рекордный объём нефти

Закупка произошла на фоне низкой цены на российскую нефть сорта Urals и сокращения спроса в европейских странах. При этом в январе закупленный объём также был рекордным на тот момент и составил 1,2 млн тонн. Теперь китайская Unipec купила около 800 тыс. тонн нефти Urals в балтийских портах.
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Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

REGNUM04:14

Reuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене

Газета.Ruвчера в 10:02

Китай закупает рекордные объемы российской нефти на фоне снижения спроса в Европе

Вести.Ruвчера в 12:37

Китай приобрел рекордное количество российской нефти

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:46

Китай закупил у России рекордный объем нефти

Взгляд.рувчера в 08:41

Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАССвчера в 08:36

Китай начал скупать нефть Urals на фоне снижения спроса в Европе

Телеканал 360°вчера в 07:05
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Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Происшествия

Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки

Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:53
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом на Украине резко возросло

На Украине возросло число заразившихся коронавирусом: зафиксировано 218 случаев инфицирования.
Lenta.ru 05:09
Общество

В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 03:55
Армия и оружие

Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса

В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 27 марта.
Lenta.ru 01:46
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Forbes 02:49
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Общество

ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
ТАСС 04:22
Экономика

Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов

Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.
REGNUM 04:37
Общество

Стало известно, кто не будет работать на неделе с 30 марта по 3 апреля

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом.
Newsler.ru 25 марта в 12:25
Политика

Премьер-министр поручил рассчитать потребность регионов в финансах для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил уже в пятницу рассчитать объем средств, который будет необходим регионам для обеспечения необходимого числа койко-мест и оборудования для борьбы с коронавирусом.
Будущее России. Национальные проекты 05:22
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти ведут борьбу с пандемией коронавируса «без шума и пыли».
Lenta.ru 05:20
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса

Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 03:48
Происшествия

Представитель сахалинского бизнеса подверг правительство и губернатора коронавирусному риску

Исполнительный директор "Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области" Антон Жуков был выведен сегодня с инвестиционного совета при губернаторе островного региона Валерии Лимаренко.
Сахалин.Инфо 04:00
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Здоровье

В Кировской области зарегистрирован восьмой случай коронавируса

Первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что инфекционная больница полностью готова к приему пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Правительство Кировской области 04:01
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТа

Piter.tv 25 марта в 02:21
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Шоу-бизнес

Стали известны дата и место прощания с Инной Макаровой

Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой пройдет в субботу в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, позднее артистку похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов.
РИА Новости вчера в 12:25
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны

Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.
Вечерний Челябинск 05:14
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Политика

Немецкий депутат призвал снять с России санкции

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:37
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