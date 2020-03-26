Энергетика

REGNUMREGNUMКитай приобрёл у России рекордный объём нефти

Закупка произошла на фоне низкой цены на российскую нефть сорта Urals и сокращения спроса в европейских странах. При этом в январе закупленный объём также был рекордным на тот момент и составил 1,2 млн тонн. Теперь китайская Unipec купила около 800 тыс. тонн нефти Urals в балтийских портах.
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В Севастополе подтверждено пять случаев коронавируса

Сегодня врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе у пяти человек подтвердился диагноз коронавирус.
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