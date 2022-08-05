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КНР приостановит некоторые проекты с США из-за визита Пелоси на Тайвань

Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из заявления
 на сайте МИД КНР.
РИА Новости
Также отмечается, что Китай прекратит диалог на уровне региональных военных командований Китая и США, а также встречи с представителями США в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.
Взгляд.ру
В МИД Китая подчеркнули, что Пелоси посетила Тайвань, несмотря на протесты Пекина.
Газета.Ru
В ответ на визит Китай начал масштабные военные учения в акватории Тайваня.
РБК

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