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Китай призвал дать доступ сельхозпродукции из РФ, Украины и Белоруссии на мировой рынок

Китай призывает мировое сообщество создать необходимые условия для доступа сельскохозяйственной продукции из России, Украины и Белоруссии на международный рынок.
ТАСС
"В сложившейся ситуации странам "Группы двадцати" следует взять на себя соответствующие обязательства и организовать партнерские отношения в сфере продовольственных ресурсов", - подчеркнул Ван И.
РИА Новости
По данным ООН, число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может достигнуть 13—15 млн человек в нынешнем году.
RT на русском
"Основные производители и нетто-экспортеры зерна должны раскрыть свой потенциал, сократить торговые и технологические барьеры, контролировать использование зерна и энергоносителей, а также облегчить напряженную ситуацию с предложением на рынке", - сказал он.
ТАСС

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