Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comКитай продает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu

Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Китайцы массово распродают американскую недвижимость — Sohu

ИА Красная Весна14:19

Sohu объяснило причины распродажи Китаем госдолга США

RuNews24.ru08:31

Sohu объяснило, почему китайцы массово продают американскую недвижимость

ПолитРоссиявчера в 15:47

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Народные новости02:38

Sohu: китайцы начали массово продавать свою недвижимость в США

Недвижимость.RUвчера в 17:27

Китайские экономисты объяснили распродажу госдолга США обесцениванием доллара

ФАН05:49

Специалисты Sohu объяснили, почему Китай отказывается от госдолга США

Экономика сегоднявчера в 07:00
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Общество

В работе Telegram произошёл глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой.
RT на русском 16:36
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
95
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия вчера в 09:50
2,1K
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
784
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
2,1K
Здоровье

Антирекорд прироста за сутки: коронавирус на Украине

За минувшие сутки украинские медчиновники подтвердили 588 новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Rusvesna.su 04 июня в 03:15
56
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
3,8K
Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

REGNUM 14:04
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Общество

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
20
Происшествия

Депутата Рады избили на заправке

Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Lenta.ru 13:42
1
Культура

Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров

Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец 02:00
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
2,3K
Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
121
Музыка

«Ты обними меня» — Чонгук посвятил новую песню Тэхёну

Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
Popcake вчера в 03:13
4
Политика

Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть

Evo-rus.com вчера в 10:49
13
Культура

Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Гаджеты

Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv вчера в 00:58
44
Происшествия

На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители

Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости 03:58
29
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
23
Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
749
Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
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Наука

Ученые назвали причину смерти от недосыпа

Goroday.ru 04:29
Киберспорт

Valve выпустили обновление Battle Pass

Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Политика

Президент передал Ростуризм в прямое подчинение правительству

Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Давыдов.Индекс 06:10
95
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Финансы

Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 05:26
Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
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Армия и оружие

Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот

Три новейших фрегата проекта 22350 отправятся в состав Тихоокеанского флота. Первым дальневосточную прописку получит «Адмирал Амелько».
Известия 04 июня в 12:21
2
Политика

Путин поручил разработать для школ учебные курсы по генетике

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и модули по генетике для образовательных организаций.
РБК 03:51
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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