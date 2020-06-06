Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comКитай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu

Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Китайцы массово распродают американскую недвижимость — Sohu

ИА Красная Весна14:19

Sohu: китайцы начали массово продавать свою недвижимость в США

Недвижимость.RUвчера в 17:27

Китайские экономисты объяснили распродажу госдолга США обесцениванием доллара

ФАН05:49

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Народные новости02:38

Sohu объяснило причины распродажи Китаем госдолга США

RuNews24.ru08:31

Sohu объяснило, почему китайцы массово продают американскую недвижимость

ПолитРоссиявчера в 15:47

Специалисты Sohu объяснили, почему Китай отказывается от госдолга США

Экономика сегоднявчера в 07:00
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Общество

Потанин впервые прокомментировал ЧП в Норильске

Ведомости вчера в 08:05
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Футбол

ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тысяч рублей

Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что все клубы лиги получат по 65 тысяч рублей.
Бомбардир.ру 08:46
Политика

Путин рассказал, в чем сила и мощь России

Президент РФ Владимир Путин назвал главные отличия, которые определяют величие и силу страны.
Невские Новости 10:17
42
Общество

В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
169
Политика

Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть

Evo-rus.com вчера в 10:49
13
Общество

Певица Мадонна приняла участие в марше памяти о Флойде в Лондоне

Говорит Москва 14:31
1
Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
7
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском 14:27
Общество

Синоптики прогнозируют частую смену погоды летом

Метеорологи спрогнозировали переменчивую погоду летом в России: жаркие дни часто будут сменяться дождливыми и холодными, пишет URA.ru со ссылкой на слова Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru 14:05
9
Футбол

«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ

Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру 06:39
1
Политика

Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии

Москва поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 12:09
4
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
8
Политика

Россию в Госдепе призвали «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда.
News.ru 04 июня в 22:15
2,4K
Происшествия

Виталий Носов осужден за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику

Sports.ru 12:48
1
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,4K
Общество

В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки

Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
РИА Новости 11:52
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Киберспорт

Valve выпустили обновление Battle Pass

Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Общество

RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане

РИА Новости 14:09
Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
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Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек

На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости 13:59
2
Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
48
Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Происшествия

В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
24
Политика

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

Санкт-Петербург, 6 июня 2020, 18:08 — REGNUM Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня.
REGNUM 11:08
40
Происшествия

Депутата Рады избили на заправке

Народного депутата Украины Юрия Заславского избили на автозаправке рядом с селом Заречаны Житомирской области.
Lenta.ru 13:42
1
Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Lenta.ru вчера в 13:46
98
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
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Шоу-бизнес

Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей

Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
74
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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