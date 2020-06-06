Экономика
Evo-rus.comКитай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu
Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Происшествия
Депутата Рады избили на заправке
Народного депутата Украины Юрия Заславского избили на автозаправке рядом с селом Заречаны Житомирской области.
Lenta.ru 13:42
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Космос
В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) начало разработку искусственного спутника для уничтожения космического мусора, сообщил телеканал NHK в субботу.
РИА Новости 10:38
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Политика
Путин попросил учесть культуру в плане восстановления экономики
В разрабатываемом едином плане восстановления экономики необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры, заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:22
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37
Футбол
Брестское «Динамо» разгромило «Минск»
В очередном матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» из Бреста принимало «Минск». Действующий чемпион страны одержал уверенную победу.
Bookmaker-ratings.ru 14:46
Политика
Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть
Evo-rus.com вчера в 10:49
Культура
Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров
Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец 02:00
Игры
Разработчики MOBA Crucible закрывают два из трех режимов игры
В первую очередь, будут закрыты режимы Alpha Hunters и Harvester Command, не пользовавшиеся вниманием, а работа будет сосредоточена над третьим режимом Heart of the Hives, где игроки сражаются друг с другом и большими монстрами.
Srnsk 08:24
Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
Общество
В Татарстане отменили масочный режим на открытом воздухе
Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
RT на русском 10:06
Армия и оружие
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
Три новейших фрегата проекта 22350 отправятся в состав Тихоокеанского флота. Первым дальневосточную прописку получит «Адмирал Амелько».
Известия 04 июня в 12:21
Хоккей
Кагарлицкий — о сезоне в СКА: Иногда думал завершить карьеру
Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА.
Нева Спорт 14:27
Футбол
Футбольный агент: «Дивеев стоит от 10 до 15 миллионов евро, он способен вырасти в игрока топ-уровня»
Футбольный агент Олег Еремин рассказал о трансфере защитника Игоря Дивеева из «Уфы» в ЦСКА, а также поделился мнением о перспективах игрока.
Матч ТВ 14:34
Общество
Россиян предупредили о переменчивом лете
Lenta.ru 07:49
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Экономика
ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК вчера в 10:10
Политика
Пушков оценил намерение Берлина ввести штрафные пошлины на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на газ из США в том случае, если Вашингтон не прекратит давление на проект «Северный поток — 2». Он пояснил, что поведение Штатов в данном вопросе является посягательством на суверенитет Германии и Европейского союза.
Вечерняя Москва вчера в 12:53
Политика
Геннадий Зюганов призвал голосовать против поправок в Конституцию
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения поправок в Конституцию.
АН Между строк 04 июня в 10:38
Энергетика
Российские нефтекомпании поддержали сокращение добычи
Правительство России и все нефтекомпании страны поддержали продление квот по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 14:22
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49