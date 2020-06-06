Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comКитай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu

Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара – Sohu. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Китайцы массово распродают американскую недвижимость — Sohu

ИА Красная Весна14:19

Sohu объяснило причины распродажи Китаем госдолга США

RuNews24.ru08:31

Специалисты Sohu объяснили, почему Китай отказывается от госдолга США

Экономика сегоднявчера в 07:00

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Народные новости02:38

Sohu: китайцы начали массово продавать свою недвижимость в США

Недвижимость.RUвчера в 17:27

Sohu объяснило, почему китайцы массово продают американскую недвижимость

ПолитРоссиявчера в 15:47

Китайские экономисты объяснили распродажу госдолга США обесцениванием доллара

ФАН05:49
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Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
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Общество

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
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Политика

Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии

Москва поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 12:09
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Футбол

Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»

РИА Новости 11:49
Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Авто

Для нового Land Rover Defender подготовили первый тюнинг-кит

Малый объём доработок объясним: специалисты Kahn стремились выпустить первый тюнинг-кит для нового Defender.
Motor 13:40
Энергетика

Минск направил письмо Газпрому с предложениями по поставкам газа

Минск, 5 июня 2020, 10:52 — REGNUM Министерство энергетики Белоруссии направило письмо Газпрому с предложениями по условиям поставок газа в текущем году, сообщили 5 июня в ведомстве.
REGNUM вчера в 03:52
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Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
Ведомости 09:10
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Общество

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

REGNUM 14:04
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Игры

Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»

Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru 13:50
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
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Футбол

Брестское «Динамо» разгромило «Минск»

В очередном матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» из Бреста принимало «Минск». Действующий чемпион страны одержал уверенную победу.
Bookmaker-ratings.ru 14:46
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
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Общество

Кейт Миддлтон обнародовала странное фото из-за важного события

Фотография была размещена по особенному поводу. А внимательные подписчики разгадали, что фото вовсе не свежее.
Дни.ру 11:30
Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:46
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Политика

Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
РИА Новости 13:18
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Футбол

«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ

Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру 06:39
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Шоу-бизнес

PR-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова

Музыкант и композитор Бари Алибасов пропал и уже несколько дней никто не знает, где он находится, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Аргументы недели 10:39
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Игры

Разработчики MOBA Crucible закрывают два из трех режимов игры

В первую очередь, будут закрыты режимы Alpha Hunters и Harvester Command, не пользовавшиеся вниманием, а работа будет сосредоточена над третьим режимом Heart of the Hives, где игроки сражаются друг с другом и большими монстрами.
Srnsk 08:24
Кино

Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»

Tricolor TV Magazine вчера в 05:25
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Политика

Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма

RT на русском 04:06
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com 04 июня в 10:05
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
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