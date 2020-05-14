с чего всё началось

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на источники.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 540

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 1,1K

Экономика В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. 4

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,1K

Общество Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей". 2

Здоровье В Прикамье коронавирус обнаружили еще в двух территориях В Пермском крае на этой неделе коронавирусную инфекцию обнаружили в двух новых территориях – Карагайском муниципальном районе и Добрянском городском округе. 7

Футбол Паредес рассказал о близости к смерти в аварии Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал о том, как едва не погиб в аварии.

Общество Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей На портале Госуслуг начался прием заявлений на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщает mos.ru.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 99

Автоспорт «Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим Команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте "Ф-1".

Общество Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая В предыдущие два года россияне употребляли примерно одинаковое количество кофе и чая — по 160 тысяч тонн, до этого чай лидировал. 178

Гаджеты Nvidia «выпекает» самую большую в мире графическую плату Накануне виртуальной конференции Nvidia GTC 2020 глава компании Дженсен Хуанг опубликовал видеоролик, в котором он достает из духовки «самую большую в мире графическую плату» — она занимает весь противень.

Политика Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия и Китай распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран НАТО и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса.

Политика Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19 Власти Белоруссии готовят пакет мер по социальной поддержке граждан страны в условиях негативного влияния на экономику пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас.

Общество О риске заражения коронавирусом в перчатках предупредила врач Микробы и коронавирус могут оставаться на ткани и другой поверхности изделия, поэтому не следует трогать лицо руками, находясь на улице даже в перчатках, заявила в беседе с «Пятым каналом» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. 145

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 421