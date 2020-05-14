Политика
REGNUMКитай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на источники.
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Китай недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и рассматривает ответные санкции, сообщает газета Global Times, ссылаясь на источники.Аргументы и Факты02:19
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Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Армия и оружие
65 лет назад был подписан Варшавский договор
14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.
Газета.Ru 02:40
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:31
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
Биолог объяснила неоднозначность статистики по коронавирусу
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова обратила внимание на то, что медицинская статистика по новой коронавирусной инфекции зависит от населения государства, структуры инфицирования и еще будет пересматриваться.
Журналистская правда 04:54
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Общество
Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей
«МК в Астрахани» вместе с Пенсионным фондом России подготовили ответы на 10 самых часто задаваемых вопросов о единовременной выплате.
Московский Комсомолец 03:57
Авто
В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan
Ташкент, 14 мая 2020, 11:15 — REGNUM Завод по производству китайских автомобилей Oshan планируют построить на территории Навоийской свободной экономической зоны в Узбекистане, сообщает агентство «УзА».
REGNUM 04:15
Здоровье
На Украине назвали критерии смягчения карантинных мер
Министр сообщил, что этапы будут утверждаться на национальном уровне, а смягчать карантинные меры будет каждая область в отдельности в рамках «адаптивного карантина».
REGNUM 04:24
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Происшествия
В Челябинской области полицейский обвиняется в получении взятки
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области начальнику смены дежурной части отдела полиции города Усть-Катав предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).
Уральский меридиан 04:38
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Общество
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки
Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками.
Lenta.ru 02:04
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Здоровье
За неделю коронавирус обнаружили еще в двух территориях Прикамья
На этой неделе в Пермском крае появились еще две территории, где были зарегистрированы новые случаи заболевания Covid-19.
Рифей-Пермь 03:29
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Общество
Отец Нурмагомедова перенес операцию на сердце
Советский спорт 04:20
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34