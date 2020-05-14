с чего всё началось

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на источники.

Армия и оружие 65 лет назад был подписан Варшавский договор 14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 522

Здоровье Биолог объяснила неоднозначность статистики по коронавирусу Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова обратила внимание на то, что медицинская статистика по новой коронавирусной инфекции зависит от населения государства, структуры инфицирования и еще будет пересматриваться.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 87

Здоровье В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. 68

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 691

Общество Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. 1K

Общество Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей «МК в Астрахани» вместе с Пенсионным фондом России подготовили ответы на 10 самых часто задаваемых вопросов о единовременной выплате.

Авто В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan Ташкент, 14 мая 2020, 11:15 — REGNUM Завод по производству китайских автомобилей Oshan планируют построить на территории Навоийской свободной экономической зоны в Узбекистане, сообщает агентство «УзА». 1

Здоровье На Украине назвали критерии смягчения карантинных мер Министр сообщил, что этапы будут утверждаться на национальном уровне, а смягчать карантинные меры будет каждая область в отдельности в рамках «адаптивного карантина».

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.

Происшествия В Челябинской области полицейский обвиняется в получении взятки Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области начальнику смены дежурной части отдела полиции города Усть-Катав предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Шоу-бизнес Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота. 5

Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул. 71

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,5K

Здоровье За неделю коронавирус обнаружили еще в двух территориях Прикамья На этой неделе в Пермском крае появились еще две территории, где были зарегистрированы новые случаи заболевания Covid-19.