Политика

REGNUMREGNUMКитай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на источники.
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Китай недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и рассматривает ответные санкции, сообщает газета Global Times
, ссылаясь на источники.
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СМИ узнали о планах Китая ввести санкции против чиновников США

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Политика

Путин поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом

"Генетические исследования прокладывают путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса", - также заявил президент и поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.
Российская газета 07:28
Происшествия

В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19

Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:12
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Общество

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
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Технологии

Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update

Напомним, широкому кругу пользователей Windows 10 May 2020 Update станет доступна 28 мая, а разработчики уже могут скачать обновление через MSDN.
3DNews 05:26
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Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

NewInform 05:32
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Здоровье

В Минздраве сравнили коронавирус с радиацией

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время своего визита в республику Дагестан сравнил опасность от заражения коронавирусом с влиянием радиации на человека.
Комсомольская правда 05:53
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Общество

Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК 07:02
Здоровье

«Нужно начинать жить»: эпидемиологи — о том, к чему приведет ослабление режима в Свердловской области

Ведь снятие ограничений на работу учреждений не говорит о том, что будет отменено ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
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Общество

Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Salt Mag 04:25
2,1K
Политика

В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
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Политика

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
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Общество

Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Коммерсантъ 06:47
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Единоборства

Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
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Происшествия

На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина

Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь.
REGNUM 02:33
3
Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Гаджеты

В Nvidia Ampere A100 насчитывается 54 миллиарда транзисторов

iXBT.com 04:41
Общество

Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках

Росавиация подготовила проект поэтапного снятия ограничений для авиаотрасли, введенных из-за COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
РБК 07:41
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом

"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.
РИА Новости 07:10
Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
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Общество

Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК 12 мая в 06:50
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
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Транспорт

Уже летом 2020 года Петербург лишится десятков городских маршрутов

Комитет по транспорту Петербурга уже летом 2020 года планирует отменить 67 коммерческих маршрутов в городе.
РБК Санкт-Петербург 04:48
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