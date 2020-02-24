Общество
Российская газетаКитай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19. Об этом рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - добавил посол, слова которого приводит "Интерфакс".
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