Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
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Китай начал завершать торговую войну с США

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Китай вдвое снизит пошлины на товары из США на 75 миллиардов долларов

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Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

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Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

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Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

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Китай в два раза снизит пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд

ТАССвчера в 23:37

Китай с 14 февраля снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

REGNUM00:09
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Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru 04 февраля в 12:05
Футбол

«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова

Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
ODDS.ru 02:06
Политика

Китай выразил протест из-за чрезмерных мер против коронавируса

Китай выразил протест странам, которые предприняли чрезмерные ограничительные меры в отношении КНР в связи с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
РЕН ТВ 03:57
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В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли

Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против открытия на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.
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У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:20
Футбол

В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году.
Сусанин 01:57
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк

Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:22
Происшествия

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
РБК 03:07
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.
Интерфакс вчера в 07:57
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Общество

Эвакуированные из-за коронавируса рассказали о жестких условиях в Тюмени

Всего было эвакуировано больше сотни человек. Одна из россиянок рассказала Фонтанке о суровых условиях быта в карантине.
Om1.ru вчера в 22:00
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском вчера в 04:50
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Интернет

Google избавит Chrome и Youtube от раздражающей рекламы

Корпорация Google разработала новые правила для видеорекламы в Chrome — они должны избавить интернет-пользователей от самых назойливых и раздражающих видов рекламных объявлений.
Planet Today 01:17
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российких и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Общество

Названы лидирующие по потреблению водки регионы России

Средний уровень потребления водки по России в целом в 2019 году составлял 4,8 л на человека - с 2018-го этот показатель снизился на 2%.
Газета.Ru 03:49
Политика

В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных после летних протестов

Депутаты от парламентской оппозиции внесли в Мосгордуму проект амнистии к 75-летию Победы, в который включили осужденных за неоднократные нарушения на митингах и за преступления, совершенные в ходе летних протестов.
Интерфакс 02:30
Происшествия

В Домодедове отец зарезал своего 13-летнего сына

Life.ru вчера в 10:11
Политика

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
REGNUM вчера в 19:29
Происшествия

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие

Два человека погибли, еще 27 пострадали при крушении скоростного поезда в провинции Лоди на севере Италии.
Телеканал RTVI 03:12
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости вчера в 07:23
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Экономика

«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году

В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Ведомости 02:37
Политика

Владимир Ильиных избран главой Оренбурга

Конкуренцию Ильиных в финале составили мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский, юрисконсульт Александр Ивлев и глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев.
ТАСС 02:28
Транспорт

Парковка в Москве снова подорожает

Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.
Ведомости вчера в 17:12
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым из смартфонов получит модуль памяти LPDDR5

Micron Technology подтвердила, что предстоящий Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном, оснащенным памятью LPDDR5.
ITZine.ru 00:30
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