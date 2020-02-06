Экономика
КоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд
С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
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Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Футбол
«Кристал Пэлас» намерен приобрести Чалова
Отмечается, что главный тренер команды Рой Ходжсон недоволен кадровой политикой клуба и настаивает на приобретении Федора Чалова.
Политика
Китай выразил протест из-за чрезмерных мер против коронавируса
Китай выразил протест странам, которые предприняли чрезмерные ограничительные меры в отношении КНР в связи с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Политика
В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против открытия на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.
Здоровье
У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса
"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
Футбол
В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк
Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Происшествия
Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда
Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Общество
Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Общество
Эвакуированные из-за коронавируса рассказали о жестких условиях в Тюмени
Всего было эвакуировано больше сотни человек. Одна из россиянок рассказала Фонтанке о суровых условиях быта в карантине.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Интернет
Google избавит Chrome и Youtube от раздражающей рекламы
Корпорация Google разработала новые правила для видеорекламы в Chrome — они должны избавить интернет-пользователей от самых назойливых и раздражающих видов рекламных объявлений.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российких и турецких военных специалистов.
Общество
Названы лидирующие по потреблению водки регионы России
Средний уровень потребления водки по России в целом в 2019 году составлял 4,8 л на человека - с 2018-го этот показатель снизился на 2%.
Политика
В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных после летних протестов
Депутаты от парламентской оппозиции внесли в Мосгордуму проект амнистии к 75-летию Победы, в который включили осужденных за неоднократные нарушения на митингах и за преступления, совершенные в ходе летних протестов.
Происшествия
В Домодедове отец зарезал своего 13-летнего сына
Политика
В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
Происшествия
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие
Два человека погибли, еще 27 пострадали при крушении скоростного поезда в провинции Лоди на севере Италии.
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Экономика
«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году
В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Политика
Владимир Ильиных избран главой Оренбурга
Конкуренцию Ильиных в финале составили мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский, юрисконсульт Александр Ивлев и глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев.
Транспорт
Парковка в Москве снова подорожает
Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым из смартфонов получит модуль памяти LPDDR5
Micron Technology подтвердила, что предстоящий Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном, оснащенным памятью LPDDR5.