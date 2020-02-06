Пошлины на группу товаров, импортируемых из США в КНР, на сумму 75 миллиардов долларов, будут снижены в два раза решением китайских властей. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китая.

Китай решил снизить пошлины на ряд товаров из США в два раза

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