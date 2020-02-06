Экономика

REGNUMREGNUMКитай решил снизить пошлины на ряд товаров из США в два раза

Пошлины на группу товаров, импортируемых из США в КНР, на сумму 75 миллиардов долларов, будут снижены в два раза решением китайских властей. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китая.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

Коммерсантъ00:34

Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

Известия01:02

Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

РБК00:38

Китай начал завершать торговую войну с США

Lenta.ru01:27

Китай вдвое снизит пошлины на товары из США на 75 миллиардов долларов

Вести.Ru00:21

Китай в два раза снизит пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд

ТАССвчера в 23:37

Китай с 14 февраля снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

REGNUM00:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок против РФ

Минобороны подтвердило информацию. Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия России.
Piter.tv вчера в 02:51
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета вчера в 10:46
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Футбол

В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году.
Сусанин 01:57
Футбол

ЦСКА выиграл два товарищеских матча за день

Евро-футбол.ру вчера в 12:59
Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Все про Спорт ру 02:23
Футбол

Кубок Германии. «Бавария» прошла «Хоффенхайм», в матче семь голов

В 1/8 финала Кубка Германии баварцы оказались сильнее «Хоффенхайма».
Бомбардир.ру вчера в 16:47
Общество

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК вчера в 16:00
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro начнут продавать в России

RuNews24.ru 03 февраля в 20:06
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Политика

Фракция «Слуга народа» поддерживает продажу земли на Украине

Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.
REGNUM 04:00
Политика

В сенате США пройдет финальное голосование по импичменту Трампу

Сенат США проведет финальное голосование и решит, превышал ли Трамп полномочия в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 04 февраля в 23:18
Политика

Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств

Вести ФМ вчера в 06:44
Общество

В Москве резко упало атмосферное давление

Российская газета 03:33
Авто

Hyundai представил новый Hyundai Tucson

Что касается новых функций, то новый Hyundai Tucson получил панорамный люк на крыше, систему контроля давления в шинах, электропривод двери багажника, электронный стояночный тормоз, а также 8-позиционную регулировку передних сидений.
SpeedMe вчера в 02:05
Музыка

Сергей Соседов жестко раскритиковал выступление Натальи Ветлицкой

Bimru.ru 01:53
Общество

Друг рассказал об упавшей с плеч принца Гарри ноше после переезда в Канаду

News.ru 02:24
Политика

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Армия и оружие

Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео

В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Вечерняя Москва вчера в 07:56
Происшествия

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии

В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Российская газета 02:47
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Наука

Нашли способ, который поможет снизить количество рецидивов аритмии

Специалисты из России, Соединенных Штатов, Польши и Германии обнаружили, что благодаря ренальной денервации можно значительно снизить количество рецидивов аритмии и уменьшить артериальную гипертензию.
Vevby.ru 04 февраля в 05:37
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Происшествия

В Ялте во время шторма погибли два человека

Мужчина и девушка погибли в Ялте во время шторма, их волной смыло с причала в море, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
РИА Новости вчера в 07:10
Происшествия

В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке

Сотрудник администрации Калининского района Петербурга задержан по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от гендиректора фирмы за подписание актов ремонтных работ в школах, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:41
Политика

Китай призвал мировое сообщество прекратить панику из-за коронавируса

Чрезмерные меры не только не помогут против коронавируса, но вызовут панику, нарушат мировой морядок и помешают сотрудничеству стран на фоне вспышки пневмонии нового типа, отметила она.
REGNUM 03:19
Общество

Клишас допустил появление «федеральных территорий» в Конституции

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории», которые не будут входить в состав территорий субъектов федерации.
РБК 03:55
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что никогда не получала пенсию

Любовь Успенская, которая отпраздновала свое 65-летие в прошлом году в феврале, призналась, что никогда не получала пенсию от государства.
Дни24 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное