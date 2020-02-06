Экономика
REGNUMКитай решил снизить пошлины на ряд товаров из США в два раза
Пошлины на группу товаров, импортируемых из США в КНР, на сумму 75 миллиардов долларов, будут снижены в два раза решением китайских властей. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китая.
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок против РФ
Минобороны подтвердило информацию. Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия России.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Футбол
В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году.
Футбол
ЦСКА выиграл два товарищеских матча за день
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Футбол
Кубок Германии. «Бавария» прошла «Хоффенхайм», в матче семь голов
В 1/8 финала Кубка Германии баварцы оказались сильнее «Хоффенхайма».
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro начнут продавать в России
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Политика
Фракция «Слуга народа» поддерживает продажу земли на Украине
Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.
Политика
В сенате США пройдет финальное голосование по импичменту Трампу
Сенат США проведет финальное голосование и решит, превышал ли Трамп полномочия в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств
Общество
В Москве резко упало атмосферное давление
Авто
Hyundai представил новый Hyundai Tucson
Что касается новых функций, то новый Hyundai Tucson получил панорамный люк на крыше, систему контроля давления в шинах, электропривод двери багажника, электронный стояночный тормоз, а также 8-позиционную регулировку передних сидений.
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Происшествия
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии
В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Наука
Нашли способ, который поможет снизить количество рецидивов аритмии
Специалисты из России, Соединенных Штатов, Польши и Германии обнаружили, что благодаря ренальной денервации можно значительно снизить количество рецидивов аритмии и уменьшить артериальную гипертензию.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Происшествия
В Ялте во время шторма погибли два человека
Мужчина и девушка погибли в Ялте во время шторма, их волной смыло с причала в море, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Происшествия
В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке
Сотрудник администрации Калининского района Петербурга задержан по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от гендиректора фирмы за подписание актов ремонтных работ в школах, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Китай призвал мировое сообщество прекратить панику из-за коронавируса
Чрезмерные меры не только не помогут против коронавируса, но вызовут панику, нарушат мировой морядок и помешают сотрудничеству стран на фоне вспышки пневмонии нового типа, отметила она.
Общество
Клишас допустил появление «федеральных территорий» в Конституции
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории», которые не будут входить в состав территорий субъектов федерации.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что никогда не получала пенсию
Любовь Успенская, которая отпраздновала свое 65-летие в прошлом году в феврале, призналась, что никогда не получала пенсию от государства.