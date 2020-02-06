Экономика
REGNUMКитай решил снизить пошлины на ряд товаров из США в два раза
Пошлины на группу товаров, импортируемых из США в КНР, на сумму 75 миллиардов долларов, будут снижены в два раза решением китайских властей. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Церемония вручения Американской киноакадемией премии "Оскар" состоится в Голливуде 9 февраля.
Гаджеты
В сети появились реальные фото смартфонов Samsung Galaxy S20
Инсайдеры опубликовали первые «живые» снимки смартфонов Samsung из линейки Galaxy S20. Официальный анонс гаджетов ожидается 11 февраля.
Происшествия
Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео
Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
На Урале мать ребенка-инвалида вынудили нести его в самолет на руках
В результате женщине пришлось нести 12-летнего ребенка-инвалида на руках.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Культура
Агата Муцениеце, Елена Летучая и Сати Казанова на премьере фильма «Джентльмены»
Здоровье
Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России
Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Здоровье
Роспотребнадзор пообещал не выпустить коронавирус из центра в Тюмени
Даже если кто-то из россиян, доставленных в Тюмень из Уханя, заражен коронавирусом 2019-nCoV, болезнь не вырвется за пределы реабилитационного центра.
Армия и оружие
Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии подпишут до конца года
Контракт на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" для вооруженных сил Индии планируется подписать до конца 2020 года.
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Общество
Великобритания запретит продажу нормальных авто с 2035 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство запретит продажу автомобилей с бензиновыми, газовыми и гибридными двигателями с 2035 года – на пять лет раньше, чем планировалось.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Китай до сих пор не передал штамм коронавируса 2019-nCoV другим государствам, в том числе и России.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин побил клубный рекорд
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Игорь Шестеркин побил клубный рекорд по числу побед в первых пяти матчах.
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Общество
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).