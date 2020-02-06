Экономика
ИнтерфаксКитай решил снизить пошлины на товары из США на $75 млрд
Комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике решил снизить пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Решение коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост увеличение тарифов в США на китайские товары.
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с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.Московский Комсомолец02:19
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В сети появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
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Актриса Наталья Бочкарева тайно вышла замуж. Избранником стал мужчина по имени Роман, он помогает Наталье с работой в ее актерской школе.
Экономика
Депозитарные расписки «Эн+ Груп» растут на 4% на новостях компании
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Автоспорт
В Китае отменили Гран-при «Формулы-1»
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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации.
Общество
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Происшествия
Россиянина убили в грузинском монастыре
Здоровье
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Юрист из компании Hogan Lovells Эндрю Кобден указал, что у института из Уханя есть шанс получить патент, если действительно будет доказано, что «Ремдизивир» сможет помочь в лечении от коронавируса в соединении с другим лекарством.
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Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Политика
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Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.