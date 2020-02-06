с чего всё началось

Комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике решил снизить пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Решение коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост увеличение тарифов в США на китайские товары.

Китай решил снизить пошлины на товары из США на $75 млрд

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Происшествия Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20 Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.