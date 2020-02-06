Экономика
ИнтерфаксКитай решил снизить пошлины на товары из США на $75 млрд
Комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике решил снизить пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Решение коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост увеличение тарифов в США на китайские товары.
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с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.Московский Комсомолец02:19
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