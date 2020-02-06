с чего всё началось

Комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике решил снизить пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Решение коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост увеличение тарифов в США на китайские товары.

Китай решил снизить пошлины на товары из США на $75 млрд

Происшествия Силовики задержали министра транспорта Карелии Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Общество Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Общество Польша отказалась от российского угля Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.

Экономика Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.

Экономика Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.

Экономика Эксперт объяснил, как траты из ФНБ увеличат темпы роста экономики РФ Как напомнил Максименко, и экономист Антон Силуанов, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечали, что подобные темпы расходования средств «излишков» в 7% ВВП способны увеличить потенциальные темпы роста экономики, но без ущерба для макроэкономической стабильности.