Экономика
РБККитай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд
«Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд», — говорится в сообщении.
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На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.Московский Комсомолец02:19
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