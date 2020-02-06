Экономика

РБКРБККитай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

«Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение
, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.
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