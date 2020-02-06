с чего всё началось

«Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд», — говорится в сообщении.

Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

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