Экономика
КоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд
С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
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с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.Московский Комсомолец02:19
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Астрономы нашли галактику, существовавшую 12 миллиардов лет назад
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Энергетика
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Скорость роста доли AMD на серверном рынке снизилась
Аналитики Mercury Research также указывают на рост AMD на серверном рынке, однако отмечают, что показатели ниже ожидаемых и с текущей динамикой заветных 10% серверного рынка компания к третьему кварталу 2020 может и не достичь.
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Поклонники выложили в Сеть первые кадры со съёмочного процесса. Фото и видео сделаны в районе Норт-Бич.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
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Что после Трусовой: стартует юниорское первенство России
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В январе российский авторынок вырос на 2%
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Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Футбол
«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы
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Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
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Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк
Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Верховной раде
Депутаты разных фракций Верховной рады начали блокировать трибуну перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Политика
Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж
Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Общество
Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу
Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Транспорт
В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка
В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Армия и оружие
Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились.
Политика
США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»
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Происшествия
Ногинский пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
В Ногинске мужчина 14 раз подряд выстрелил из травматического пистолета в голову своему пожилому отцу.