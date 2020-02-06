Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение
, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.
Московский Комсомолец02:19

Подробнее о событии

Китай решил завершить торговую войну с США

Lenta.ru01:27

Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

Известия01:02

Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

РБК00:38

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

Коммерсантъ00:34

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

Ведомости00:30

Китай вдвое снизит пошлины на товары из США на 75 миллиардов долларов

Вести.Ru00:21

Китай в два раза снизит пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд

ТАССвчера в 23:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Космос

Астрономы нашли галактику, существовавшую 12 миллиардов лет назад

Народные новости 04:04
Политика

Сенаторов в России предложили назначать пожизненно

Введение пожизненного назначения сенаторов в России может повысить значение Совета Федерации.
URA.Ru 06:10
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Происшествия

Датчанин убил жену-россиянку и покончил с собой в Италии

Известия 06:17
Гаджеты

Скорость роста доли AMD на серверном рынке снизилась

Аналитики Mercury Research также указывают на рост AMD на серверном рынке, однако отмечают, что показатели ниже ожидаемых и с текущей динамикой заветных 10% серверного рынка компания к третьему кварталу 2020 может и не достичь.
3DNews 05:28
Автоспорт

«Формула-1» рассматривает возможность переноса Гран-при Китая

Pravda.Ru 04:33
Кино

Появились первые кадры со съёмок «Матрицы-4» с Киану Ривзом

Поклонники выложили в Сеть первые кадры со съёмочного процесса. Фото и видео сделаны в районе Норт-Бич.
Life.ru 06:50
Происшествия

СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
ТАСС 06:37
Фигурное катание

Что после Трусовой: стартует юниорское первенство России

РИА Новости вчера в 16:15
Авто

В январе российский авторынок вырос на 2%

Тарантас Ньюс 06:39
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие

Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США

Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
Российская газета вчера в 03:57
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Футбол

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
Чемпионат 04:28
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Интерфакс 00:29
Экономика

Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
RT на русском 04:52
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк

Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:22
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Верховной раде

Депутаты разных фракций Верховной рады начали блокировать трибуну перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли.
Известия 06:35
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
Политика

Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж

Подполковник посещал ОАЭ, Таиланд, Китай (Гонконг), Южную Корею, Кубу и страны НАТО без необходимого разрешения для обладающего допуском к гостайне военнослужащего, говорится в представлении об устранении нарушения закона, направленном в мае 2019 года начальнику управления военных представительств Минобороны полковнику Олегу Степанову, рассказали РБК два источника, близких к военному ведомству.
РБК 01:50
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество

Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу

Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 06:40
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК 05:37
Транспорт

В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка

В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Известия 06:51
Армия и оружие

Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились.
Политика Сегодня 04 февраля в 20:39
Политика

США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Рифей-Пермь 04 февраля в 11:55
Происшествия

Ногинский пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

В Ногинске мужчина 14 раз подряд выстрелил из травматического пистолета в голову своему пожилому отцу.
Радио Комсомольская правда 06:58
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Политика

Путин рассказал, что способно обеспечить качественный прорыв в науке

РИА Новости 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное