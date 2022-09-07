Китай увеличил экспорт товаров в Россию на 26,7% в августе, до $8 млрд, причем прирост продолжается второй месяц подряд. Об этом сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР. Китай на фоне антироссийских санкций западных стран уже два месяца подряд увеличивает поставки товаров в Россию.В источнике
Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.