Китай увеличил экспорт товаров в Россию на 26,7% в августе, до $8 млрд, причем прирост продолжается второй месяц подряд. Об этом сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР. Китай на фоне антироссийских санкций западных стран уже два месяца подряд увеличивает поставки товаров в Россию.

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