Коронавирус
REGNUMКитай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов
В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.
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Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Культура
Дублер Умы Турман Зои Белл виртуально подралась
Дублер Умы Турман в фильме «Убить Билла» Зои Белл дала старт челленджу в Instagram с названием #BossBitchFightChallenge.
Культуромания вчера в 12:02
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Футбол
Уткин: «Шалимов — тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой в полмиллиона долларов. И он еще называет кого-то дармоедом»
Ранее Шалимов записал в инстаграме видео, где назвал дармоедами тех, кто «хочет ничего не делать и получать деньги».
Sport24.ru 18:00
Происшествия
Во Владивостоке на карантин закрыли роддом и отделение гематологии
Карантин из-за коронавируса объявили в отделении гематологии краевой клинической больницы №2 и владивостокском роддоме №4, сообщает правительство Приморья.
РИА Новости 06:10
Технологии
Ученые успешно испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами
Ученые из Университета центральной Флориды впервые успешно протестировали ракетный двигатель, который работает на энергии вращающихся взрывных волн.
Телеканал 360° вчера в 21:32
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Индонезии
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года.
REGNUM 02:58
Общество
Кадырова попросили наказать тренера «Ахмата» за его высказывания о россияна
Пользователи в Сети попросили главу Чеченской республики Рамзана Кадырова наказать тренера РФК «Ахмат» Игоря Шалимова за его оскорбления и высказывания о жителях России.
News.ru 19:00
Политика
Le Monde предсказал конец гегемонии США после пандемии коронавируса
По мнению авторов статьи, которые провели серию геополитических опросов, пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько экономический и политический подъем Китая дестабилизировал систему, выстроенную на гегемонии Вашингтона.
РБК вчера в 22:36
Технологии
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru 16:49
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
Религия
Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
Здоровье
Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране
По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.
Говорит Москва 13:43
Общество
Прибывшие в аэропорт Вены смогут сразу сдать тест на коронавирус
Прибывшие в аэропорт Вены пассажиры смогут сразу после прилета сдать платный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, что поможет им избежать 14-дневного карантина при отсутствии справки, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте аэропорта.
РИА Новости 10:42
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Футбол
Безус: «Россия напала на Украину и забрала Крым»
Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России.
Sport.ru 15:44
Общество
В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом
Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Общество
В Польше после 1,5 месяцев простоя открываются торговые центры
Власти Польши приняли решение возобновить с понедельника, 4 мая, работу торговых центров, которые были закрыты 1,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 18:00
Происшествия
Обнаружены первые свидетельства смерти в результате падения метеорита
В результате анализа архивов, принадлежащих государственным органам Турецкой Республики, был выявлен случай, произошедший 22 августа 1888 года.
Машины и Механизмы 01 мая в 21:25
Происшествия
Приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдатом пересмотрят после майских праздников
Второй Восточный окружной военный суд 13 мая после апелляции пересмотрит уголовное дело над Русланом Мухатовым, издевавшимся над расстрелявшим сослуживцев в Горном Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами, сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Чита.Ру 18:59
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Футбол
Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая
Клубам Серии А разрешат вернуться к командным тренировкам не раньше 18 мая. Вопрос о возобновлении сезона пока не ставится.
Бомбардир.ру 18:08
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Авто
Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году
Новые автомобили 07:50
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25