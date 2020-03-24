Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКитай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй

Власти КНР решили с завтрашнего дня, 25 марта, снять введенные ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения. В административном центре провинции — городе Ухань — ограничения снимут 8 апреля.
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Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй

Коммерсантъ02:30

В Китае отменяют карантин в провинции Хубэй

Газета.Ru04:08

Китайские власти анонсировали отмену ограничений в регионе, где появился новый коронавирус

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Китай решил открыть победивший коронавирус Ухань

Lenta.ru03:19

Три крупных аэропорта в провинции Хубэй откроют 25 марта

РИА Новости06:49

Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта

Российская газета02:13

Китай снимет карантин с провинции Хубэй 25 марта

ТАСС01:59
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Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

В Калининграде 5 человек сбежали из-под карантина

В Калининградской области выявили 5 нарушителей карантинного режима по коронавирусу*.
Русский Запад 06:33
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Общество

В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде.
Российская газета 06:28
Происшествия

Жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр

Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
Газета.Ru 06:02
Кино

«Волк с Уолл-стрит» стал фильмом с наибольшим количеством ругательств

Gazeta.SPb вчера в 22:40
Общество

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии

Уфа, 24 марта 2020, 13:50 — REGNUM Три человека, зараженных новым коронавирусом, находятся в специальных боксах в инфекционной больнице Уфы.
REGNUM 06:50
Футбол

Кокорина выбрали лучшим игроком РПЛ в марте

Лучшим тренером марта в РПЛ был признан наставник «Сочи» Владимир Федотов.
Нева Спорт 05:52
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

ТАСС 05:32
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Здоровье

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

ToDay News Ufa вчера в 07:39
Общество

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:00
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Вести.Ru 06:07
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля.
Профиль вчера в 03:57
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Более 80% российских школ ушли на каникулы с 23 марта

Свыше 80% школ в России ушли на каникулы с 23 марта 2020 года, в остальных продолжается учебный процесс с применением дистанционных технологий или традиционно в классно-урочном режиме.
Агентство Москва 05:47
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Интерфакс 02:13
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru вчера в 00:23
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Экономика

Единственный в России производитель БМП вышел из кризиса

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Наука

Коллагеновый гель поможет в лечении грыжи межпозвоночных дисков

Эксперты разработали метод, суть которого заключается в повторном накачивании диска гиалуроновой кислотой, а также в герметизации отверстия с помощью коллагенового геля.
RuNews24.ru вчера в 03:36
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Общество

Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России

Россияне со средним достатком часто путешествуют за границу, причем Москва является крупнейшим хабом для отправляющихся в Западную Европу, где в настоящее время сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, таким образом большинство заболевших в России являются представителями среднего класса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 04:25
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