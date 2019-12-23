Общество
Московский КомсомолецКитай снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
В Пекине приняли решение с 1 января понизить пошлины на более чем 850 видов товаров, ввозимых на территорию Поднебесной. «Пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены», — приводит агентство ТАСС выдержки из заявления комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Эхо Москвывчера в 21:05
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Политика
Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией
Стоит отметить, что несколько дней назад Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.
Гаджеты
Дизайн iPhone 12 впервые показали на видео. Выглядит странно
На YouTube-канале ресурса Mac Otakara опубликовано видео, в котором продемонстрировано, как могут выглядеть новые iPhone 12.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Происшествия
В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Общество
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Происшествия
Отца керченского стрелка Рослякова похоронили в могиле для безродных
После драки у отца керченского стрелка пропали деньги, а он сам был госпитализирован в городскую больницу с черепно-мозговой травмой.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
Космос
Солнце отметит уходящий год «Огненным кольцом»
Последнее солнечное затмение 2019 года создаст красивое «огненное кольцо» на этой неделе Жители Европы, Азии, Австралии и Африки полюбуются 26 декабря последним солнечным затмением 2019 года.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Происшествия
Следком завел на скандальную мать из Челнов новое уголовное дело
Политика
На Украине не планируют декоммунизировать могилу генерала Ватутина
Памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный недалеко от Верховной рады Украины, не подлежит декоммунизации, заявил новый глава Института национальной памяти Украины (УИНП) Антон Дробович 23 декабря на пресс-конференции, сообщил телеканал «Громадське».
Общество
Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон о возвращении курилок в здания аэропортов.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Политика
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Визит президента России Владимира Путина в Крым представители Киева назвали "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.