Правительство Китая приняло решение снизить ввозные пошлины на более чем 850 видов импортных товаров. Пошлины буду уменьшены с 1 января 2020 года. Об этом сегодня сообщил комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета страны.

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

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