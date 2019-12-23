Общество
ГЛАС.RUКитай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Правительство Китая приняло решение снизить ввозные пошлины на более чем 850 видов импортных товаров. Пошлины буду уменьшены с 1 января 2020 года. Об этом сегодня сообщил комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета страны.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Эхо Москвывчера в 21:05
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика
Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Единоборства
Кевин Ли пообещал нокаутировать Махачева
Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли выразил уверенность в своей досрочной победе в возможном поединке против Ислама Махачева.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Происшествия
В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки
В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
Общество
Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Экономика
Глава Колымы снизил тарифы на электроэнергию
В ходе пресс-конференция губернатор Сергей Носов объявил о снижении в 2020 году тарифа на электроэнергию для населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Происшествия
В Бурятии полицейские зарубили девушек топором
Энергетика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Шоу-бизнес
Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются
Биатлон
Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Экономика
Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок при замедлении инфляции
20 декабря сообщалось о том, что средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях с учетом всех российских банков снизилась с 9,68 до 9,2 процента и достигла исторического минимума.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Футбол
«Реал» показал лучший результат за 32 года по пропущенным голам
В 18 матчах Примеры подопечные Зинедина Зидана пропустили 12 мячей.
Гаджеты
В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.