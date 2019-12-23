Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

Экономика Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».

Общество Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.

Финансы Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.

Экономика Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.

Гаджеты В Китае представят инновационную Super SIM Именно поэтому сегодня в Китае намерены презентовать продукт Super SIM. Создателем вышеуказанной продукции является корпорация Ziguang.

Происшествия Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь "По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Экономика Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».

Футбол Шомуродова номинировали на звание лучшего футболиста Азии-2019 Узбекский форвард «Ротова» Эльдор Шомуродов оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019.

Здоровье Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Культура Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем года Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место с доходом в $17 млн, что на $10 млн меньше, чем в 2018 году.

Здоровье Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Музыка Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса» Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.