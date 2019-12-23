Экономика
РБККитай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января
Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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КНР с 1 января 2020 снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции
Коммерсантъвчера в 21:54
Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Эхо Москвывчера в 21:05
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Космос
Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку
21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Шоу-бизнес
Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы
Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
Политика
Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено
На текущей неделе официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Гаджеты
В Китае представят инновационную Super SIM
Именно поэтому сегодня в Китае намерены презентовать продукт Super SIM. Создателем вышеуказанной продукции является корпорация Ziguang.
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Происшествия
В МВД Татарии признали факт участия школьников в «учениях»
В Татарии проводят проверку по факту участия школьников в тактико-строевых занятиях с личным составом подразделения МВД республики по Тукаевскому району.
Происшествия
Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь
"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Экономика
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
Шоу-бизнес
Волочкова удивила своим предновогодним образом
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала экстравагантный образ накануне Нового года.
Футбол
Шомуродова номинировали на звание лучшего футболиста Азии-2019
Узбекский форвард «Ротова» Эльдор Шомуродов оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Футбол
The Sun: «Челси» близок к приобретению Санчо за 140 миллионов
Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Челси».
Культура
Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем года
Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место с доходом в $17 млн, что на $10 млн меньше, чем в 2018 году.
Здоровье
Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи
Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Политика
Кобзев объявит о кадровых решениях уже сегодня
Сегодня, 23 декабря, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявит о кадровых изменениях в правительстве региона.
Политика
На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Экономика
Средний чек россиян за один поход в магазин в 2019 году упал на 7%
Средний чек россиян за один поход в магазин падает третий год подряд — за 2019 год он уменьшился на 7%, до 518 рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.