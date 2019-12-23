Экономика

РБКРБККитай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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Китай снизит пошлины на 850 видов импортной продукции

Российская газетавчера в 22:55

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

РБКвчера в 22:41

Китай снизит пошлины для почти 900 видов товаров

Газета.Ruвчера в 21:36

КНР с 1 января 2020 снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции

Коммерсантъвчера в 21:54

Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

Эхо Москвывчера в 21:05

КНР снизит пошлины на более чем 850 видов товаров с 1 января

RT на русскомвчера в 20:53

Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

ТАССвчера в 20:28
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner

РИА Новости вчера в 10:35
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Космос

Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Портал Поиск 21 декабря в 09:58
Общество

Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Ридус вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
iReactor вчера в 21:28
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
РБК вчера в 07:29
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru вчера в 08:31
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

На текущей неделе официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Аргументы недели 21 декабря в 14:53
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
Известия вчера в 14:30
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Гаджеты

В Китае представят инновационную Super SIM

Именно поэтому сегодня в Китае намерены презентовать продукт Super SIM. Создателем вышеуказанной продукции является корпорация Ziguang.
Vevby.ru вчера в 23:08
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Экономика

В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
REGNUM вчера в 09:35
Происшествия

В МВД Татарии признали факт участия школьников в «учениях»

В Татарии проводят проверку по факту участия школьников в тактико-строевых занятиях с личным составом подразделения МВД республики по Тукаевскому району.
REGNUM вчера в 17:11
Происшествия

Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь

"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:25
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Экономика

Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда

Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 18:28
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Волочкова удивила своим предновогодним образом

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала экстравагантный образ накануне Нового года.
URA.Ru вчера в 12:32
Футбол

Шомуродова номинировали на звание лучшего футболиста Азии-2019

Узбекский форвард «Ротова» Эльдор Шомуродов оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019.
Спорт день за днем вчера в 16:39
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 20 декабря в 04:58
Футбол

The Sun: «Челси» близок к приобретению Санчо за 140 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Челси».
Бомбардир.ру 21 декабря в 23:18
Культура

Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем года

Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место с доходом в $17 млн, что на $10 млн меньше, чем в 2018 году.
RuNews24.ru 21 декабря в 09:50
Здоровье

Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи

Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
РБК вчера в 23:40
Политика

Кобзев объявит о кадровых решениях уже сегодня

Сегодня, 23 декабря, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявит о кадровых изменениях в правительстве региона.
Байкал24 вчера в 23:27
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru вчера в 13:35
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Экономика

Средний чек россиян за один поход в магазин в 2019 году упал на 7%

Средний чек россиян за один поход в магазин падает третий год подряд — за 2019 год он уменьшился на 7%, до 518 рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Как работают Яндекс.Новости?
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