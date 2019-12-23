Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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