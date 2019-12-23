Общество
ИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Эхо Москвывчера в 21:05
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На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
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Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
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Защитник "Челси" Антонио Рюдигер высказался после того, как подвергся расизму в матче АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:0).
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Гаджеты
Realme перенесла анонс самого дешевого 5G-смартфона на завтра
Напомним, что Realme X50 будет построен на базе процессора Snapdragon 765G, при этом устройство должно стать самым дешевым смартфонов с поддержкой 5G.
Общество
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Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Политика
В Абакане завершились выборы мэра
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«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции
В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Общество
Малышева показала квартиру, в которой живет в Лондоне
Транспорт
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По инициативе области "Нижегородский водоканал" заказал у отраслевого института системы "РусГидро" — ВНИИГ им. Веденеева — дополнительное исследование по проекту Нижегородского гидроузла.
Транспорт
В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 пассажиров
Пассажирами поезда Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту, станут более 600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Общество
Россияне в 2019 году чаще всего покупали пиво
Жители России в уходящем году чаще всего покупали безалкогольные напитки, пиво и воду. Об этом говорится в исследовании группы «Тинькофф».
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
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Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что в России планируют создать стратегический бомбардировщик шестого поколения.
Космос
Рогозин рассказал о достижениях телескопа «Спектр-РГ»
Орбитальная станция российского производства «Спектр-РГ» открыла свыше 300 скоплений галактик и более 10 тысяч чёрных дыр, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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EMUI 10 уже пользуются 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor
В китайской компании официально сообщили, что EMUI 10 уже пользуются более 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner
NASA опубликовало видео приземления космического корабля Starliner компании Boeing в Нью-Мексико, который завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.