Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

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Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

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КНР снизит пошлины на более чем 850 видов товаров с 1 января

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ТАССвчера в 20:28
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже согласована часть списков для обмена пленных в Донбассе, но для того, чтобы забрать всех удерживаемых, необходимо доработать списки.
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Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
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Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
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Первый в Сибири видеозвонок в сети 5G был сделан с шахты «Листвяжная»

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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

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