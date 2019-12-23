Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

Эхо Москвывчера в 21:05

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Интерфаксвчера в 22:40

Китай снизит ввозные таможенные пошлины для 850 видов товаров

Ведомостивчера в 22:22

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Коммерсантъвчера в 21:54

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

РБКвчера в 22:41

КНР снизит пошлины на более чем 850 видов товаров с 1 января

RT на русскомвчера в 20:53

Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

ТАССвчера в 20:28
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Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

В 2019 году российский бизнес пережил крупные сделки с западными инвесторами и столкнулся с непростыми моментами.
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Избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов.
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WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
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