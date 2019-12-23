Общество
ИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Эхо Москвывчера в 21:05
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Не Шираном единым: все звёздные камео в 9 эпизоде «Звёздных войн»
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В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
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Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет ночью 25 декабря.
Политика
В Венесуэле оппозиция атаковала воинскую часть
В Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный.
Политика
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Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
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В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Экономика
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Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ приступил к согласованию поправок ко второму чтению законопроекта о категоризации инвесторов, смягчив их.
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Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Экономика
Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes
В 2019 году российский бизнес пережил крупные сделки с западными инвесторами и столкнулся с непростыми моментами.
Здоровье
Диетолог предупредила о вреде избыточного потребления воды
Избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Космос
NASA использует воздушные шары для изучения Венеры
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Общество
Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Происшествия
Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США
Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Экономика
Самые закредитованные регионы назвали в РФ
Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».