Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

РБКвчера в 22:41

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Интерфаксвчера в 22:40

КНР снизит пошлины на более чем 850 видов товаров с 1 января

RT на русскомвчера в 20:53

КНР с 1 января снизит пошлины более чем на 850 видов импортной продукции

Коммерсантъвчера в 21:54

Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

Эхо Москвывчера в 21:05

Китай снизит ввозные таможенные пошлины для 850 видов товаров

Ведомостивчера в 22:22

Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

ТАССвчера в 20:28
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СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
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Главный конкурент Xiaomi пообещал «влюбить абсолютно всех» в свой новый смартфон

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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
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В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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