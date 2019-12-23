Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

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КНР снизит пошлины на более чем 850 видов товаров с 1 января

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КНР с 1 января снизит пошлины более чем на 850 видов импортной продукции

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Эхо Москвывчера в 21:05

Китай снизит ввозные таможенные пошлины для 850 видов товаров

Ведомостивчера в 22:22

Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

ТАССвчера в 20:28
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Lenta.ru 21 декабря в 17:15
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Названы самые популярные мобильные приложения последних 10 лет

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

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РИА Новости вчера в 11:20
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Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
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РИА Новости 01:38
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
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В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
РИА Новости 00:48
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Полиция Берлина установила связь убийцы Хангошвили с ГРУ по татуировкам

Издание со ссылкой на отчет генерального прокурора Германии сообщает, что якобы только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы, а «несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами».
Взгляд.ру 02:25
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В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
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Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 21 декабря в 12:35
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
РБК вчера в 07:29
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
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Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
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«Наполи» обыграл «Сассуоло», одержав первую победу при Гаттузо

«Наполи» одержал победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 00:25
Политика

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
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На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
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Власти потратят 15 млрд рублей на «русификацию» Superjet

Минпромторг собирается направить еще 15 млрд руб. на проектирование самолета Superjet New, который будет в основном состоять из российских деталей.
Газета.Ru 02:15
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Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
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Финансы

Предновогодняя распродажа: Китай отказывается кредитовать США

В последние годы ведущим иностранным кредитором США был Китай, однако после начала торговой войны с Вашингтоном Пекин последовательно сокращает портфель американских гособлигаций.
РИА Новости 00:19
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
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Афиша Daily 02:10
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Малышева показала свою квартиру в Лондоне

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В США более 50 человек пострадали в ДТП с участием 69 автомобилей

На шоссе в американском штате Вирджиния произошло крупное ДТП с участием 69 легковых и грузовых автомобилей.
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

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Ким Кардашьян пригласили рекламировать британскую армию

Ягодицы американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян появятся в рекламе британской армии.
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Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
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Общество

Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.
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