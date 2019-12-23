Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

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