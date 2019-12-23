Общество

РБКРБККитай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

Эхо Москвывчера в 21:05

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

РБКвчера в 22:41

КНР с 1 января 2020 снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции

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Китай снизит пошлины для почти 900 видов товаров

Газета.Ruвчера в 21:36

Китай снизит пошлины на 850 видов импортной продукции

Российская газетавчера в 22:55

КНР снизит пошлины на более чем 850 видов товаров с 1 января

RT на русскомвчера в 20:53

Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

ТАССвчера в 20:28
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