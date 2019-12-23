Общество
ИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Эхо Москвывчера в 21:05
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика
Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Медведев сообщил об условиях дополнительной помощи Белоруссии
«Дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если «дорожные карты» будут исполнены и воплотятся в законы», — сказал глава российского правительства.
Гаджеты
Видео с напечатанным на 3D-принтере iPhone 12 опубликовали в Сети
Ресурс достал чертежи корпуса нового смартфона и на основе этого напечатал его на 3D-принтере.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Армия и оружие
В посольстве РФ опровергли слова Джонсона о сопровождении 56 российских самолетов
Посольство России в Великобритании опровергло утверждения премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что с мая по сентябрь британские истребители 21 раз поднимались в небо над Эстонией для сопровождения 56 российских самолетов.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Авто
Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России
Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
Наука
Лазерное бесконтактное УЗИ впервые испытали на людях
Недавно ученые впервые опробовали бесконтактное лазерное УЗИ на человеке.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Армия и оружие
В Минобороны прошла кадровая ротация
Министерство обороны произвело серьезные кадровые ротации.
Политика
Греция приостановила выдачу россиянина Винника
Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Политика
Нидерланды обратились к России за помощью расследовать крушение MH17
Нидерланды попросили помощи России в деле расследования возможной причастности Украины к трагедии в небе над Донбассом в 2014 году.
Происшествия
После обыска менеджера ФБК Руслана Шаведдинова отвезли на допрос в СК
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошел обыск, после которого его отвезли на допрос в Следственный комитет.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Авто
Haval раскрыл производственные планы в России
Китайский автопроизводитель Haval озвучил свои производственные планы в России на будущий год, сообщает пресс-служба марки.
Авто
Renault отзывает в России почти 80 тысяч автомобилей
Футбол
Паредес может стать частью сделки между ПСЖ и «Ювентусом»
Паредес выступает за ПСЖ с января 2019-го.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году
ОГЭ девятиклассникам придётся сдавать с 22 мая по 9 июня Вышли приказы Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора, которые регламентируют сроки сдачи Единого государственного экзамена (для одиннадцатиклассников) и Обязательного госэкзамена (для девятиклассников) в 2020 году.
Финансы
Курс доллара и евро продолжит снижение
Курс евро на открытии торгов составил 69,03 рубля, подорожав на шесть копеек относительно стоимости на закрытии.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Экономика
ЦБ ожидает замедления роста ВВП к концу 2019 года
По итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8–1,3%. Также ЦБ констатирует замедление роста розничного кредитования.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Футбол
РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.