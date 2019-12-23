Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

РБКвчера в 22:41

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Интерфаксвчера в 22:40

КНР снизит пошлины на более чем 850 видов товаров с 1 января

RT на русскомвчера в 20:53

Китай снизит пошлины для почти 900 видов товаров

Газета.Ruвчера в 21:36

Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

Эхо Москвывчера в 21:05

КНР с 1 января снизит пошлины более чем на 850 видов импортной продукции

Коммерсантъвчера в 21:54

Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

ТАССвчера в 20:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Газета.Ru 09:29
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей

"Русификация" SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей.
Piter.tv 01:30
Политика

Столтенберг рассказал о готовности встретиться с Путиным

Даже если отношения с Москвой не улучшатся, то НАТО необходимо научиться "управлять" ими, заключил Столтенберг.
Москва 24 03:33
Экономика

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году

Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:25
Авто

Первый автосалон Opel открылся в Петербурге

Первый дилерский автосалон Opel открылся на Обводном канале в Петербурге.
ФАН 08:57
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Энергетика

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
RT на русском 06:36
Политика

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
РБК 09:34
Политика

Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО

Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы.
РБК 10:07
Происшествия

Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Политика

Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Газета.Ru 03:47
Политика

Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
RT на русском вчера в 15:39
Кино

Джей Джей Абрамс ответил критикам новых «Звездных войн»

В фильме снялись Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл и другие актеры.
Культуромания 07:14
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Ведомости 07:55
Общество

Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники

В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».
RT на русском 09:23
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Происшествия

Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета

Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца.
РИА Новости 10:24
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Общество

В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона митингов

Коммерсантъ 09:08
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Известия 05:32
Технологии

«Почта Банк» подключил приложение «Биометрия»

Приложение «Биометрия» было разработано компанией «Ростелеком», оно уже доступно для смартфонов под управлением Android и iOS.
Astera 07:20
Общество

Малышева показала квартиру в Лондоне

Lenta.ru 03:32
Общество

Власти Новосибирска прокомментировали неоднозначную форму катка

Заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка, вызвавшего бурную реакцию пользователей в соцсетях.
Москва 24 вчера в 14:13
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 08:30
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Политика

Путин назвал напиток, который пьет вместо чая

РИА Новости / Михаил Климентьев Российский лидер Владимир Путин рассказал о том, что он не пьет чай.
РЕН ТВ 10:14
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное