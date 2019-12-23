Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКитай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

ТАССвчера в 20:28

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Интерфаксвчера в 22:40

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Коммерсантъвчера в 21:54

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Газета.Ruвчера в 21:36

Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

Эхо Москвывчера в 21:05

КНР снизит пошлины на более чем 850 видов товаров с 1 января

RT на русскомвчера в 20:53

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

РБКвчера в 22:41
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
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