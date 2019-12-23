Экономика

ВедомостиВедомостиКитай снизит ввозные таможенные пошлины для 850 видов товаров

Таможенные пошлины на 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 г. понизят в Китайской Народной Республике. Об этом сообщил в в понедельник, 23 декабря, комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

ТАСС20:28

КНР с 1 января 2020 снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции

Коммерсантъ21:54

КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января

RT на русском20:53

Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

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Китай снизит пошлины для почти 900 видов товаров

Газета.Ru21:36

Китай снизит ввозные таможенные пошлины для 850 видов товаров

Ведомости22:22

Китай снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января

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