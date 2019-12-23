Экономика
ВедомостиКитай снизит ввозные таможенные пошлины для 850 видов товаров
Таможенные пошлины на 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 г. понизят в Китайской Народной Республике. Об этом сообщил в в понедельник, 23 декабря, комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Американские врачи назвали три «противораковых» продукта, которые необходимо включить в свой рацион питания.
Гаджеты
AMD Radeon RX 5600 XT разработали на усечённом GPU Navi 10
В Radeon RX 5600 XT адаптер будет создан на базе GPU Navi 10 с 1920 потоковыми процессорами, причем памяти в новинке будет 6 ГБ с максимальной частотой 12 ГГц.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Транспорт
В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 человек
Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Шоу-бизнес
Банковские счета мужа Анастасии Заворотнюк оказались заблокированы
Инициатором блокировки всех банковских счетов известного фигуриста стала налоговая служба Санкт-Петербурга.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Общество
В Росприроднадзоре назвали экологические «горячие точки» России
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала наиболее проблемные с точки зрения экологии российские регионы.
Общество
Власти Новосибирска прокомментировали неоднозначную форму катка
Заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка, вызвавшего бурную реакцию пользователей в соцсетях.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Общество
Как в мире отметили день зимнего солнцестояния
Происшествия
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
Во Владивостоке в воскресенье в 17-46 по местному времени на станции Гайдомак Дальневосточной железной дороги погиб подросток.
Общество
Студентов и школьников в Якутске оставили дома из-за кори
Студенты, школьники и работники образования и социальных организаций в Якутске на время отстранены от занятий и работы из-за постановления главного государственного санитарного врача по региону ввиду угрозы распространения кори.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Гаджеты
Раскрыты подробные характеристики Samsung Galaxy S10 Lite
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Кино
В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа
Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.
Культура
Директор Ротару рассказал об ее участии в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару рассказал, что она принимала участие в записи новогодних концертов, пока была в России, сообщает Газета.Ru.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
Гаджеты
Перенесён старт продаж смартфона с гибким экраном Motorola Razr
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Общество
Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Футбол
Стало известно, сколько заработал «Зенит» в Лиге Европы
Футболисты «Зенита» заработали в прошлом сезоне 12,02 млн евро. Они стали лидером среди российских клубов.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья
В США провели проверку смартфонов американской и корейской компаний, и выяснили, что некоторые модели являются опасными для здоровья человека.