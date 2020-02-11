По данным властей Приморья, поставки овощей из Китая сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Авто Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Политика В Чувашии назначен министр здравоохранения Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.

Общество Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Происшествия Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.

Общество В России появятся новые справки о судимости В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.

Общество Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Политика США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России Проект бюджета США предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" России и дополнительно 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

Общество Суд продлил домашний арест Майклу Калви Городской суд Москвы продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, а также его коллеге Филиппу Дельпалю до 13 мая.

Политика Филиппины прекратили действие военного договора с США Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.

Политика Эксперты дали прогноз: сколько Путин отмерил правительству Мишустина Эксперты и политологи дали аргументированный ответ, как долго проработает правительство Мишустина, и назвали условия, при которых президент может отправить новых министров в отставку.

Здоровье В России изменили порядок назначения льготных лекарств В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.