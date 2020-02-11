Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКитай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

По данным властей Приморья, поставки овощей из Китая сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
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Минпромторг Приморья борется за китайские овощи

Владивосток-Новости00:46

Приморью грозит дефицит овощей из-за новых правил в КНР

Российская газетавчера в 23:32

Китайские овощи на приморской базе «Дружба» почти закончились

Восток-Медиавчера в 22:11

Власти Приморья заявили, что проблему поставки овощей из КНР решит диалог санитарных служб

ТАССвчера в 22:54

Розничные цены на овощи выросли на 30% — Минпромторг Приморья

PrimaMedia.ruвчера в 22:42

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

РИА Новостивчера в 22:11

В Приморье почти закончились китайские овощи

АиФ Владивостоквчера в 23:29
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Авто

Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ

Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru вчера в 05:18
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 6%.
РБК 01:00
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Общество

Удмуртия вошла в число регионов с самыми жестокими коллекторами

Удмуртия вошла в число регионов РФ, где коллекторы ведут себя особенно жестоко по отношению к должникам, сообщает РИА-новости.
АиФ Удмуртия 00:09
Общество

Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

Взгляд.ру вчера в 19:25
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru вчера в 20:15
Футбол

«Наполи» рассматривает трех кандидатов в качестве замены Гаттузо

У руководства неаполитанцев уже есть трое кандидатов в качестве возможной замены легендарного экс-футболиста, сообщает Calciomercato.
Газета.Ru вчера в 23:11
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
РБК вчера в 20:06
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
РИА Новости 01:11
Общество

В России появятся новые справки о судимости

В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
9111.ru вчера в 06:46
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 04:13
Политика

США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

Проект бюджета США предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" России и дополнительно 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
РИА Новости вчера в 13:14
Хоккей

Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх

Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
Metaratings 09 февраля в 09:02
Общество

Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Городской суд Москвы продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, а также его коллеге Филиппу Дельпалю до 13 мая.
Компания вчера в 09:47
Здоровье

Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома

Российская газета вчера в 07:13
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Политика

Филиппины прекратили действие военного договора с США

Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Взгляд.ру 01:21
Политика

Эксперты дали прогноз: сколько Путин отмерил правительству Мишустина

Эксперты и политологи дали аргументированный ответ, как долго проработает правительство Мишустина, и назвали условия, при которых президент может отправить новых министров в отставку.
Московский Комсомолец вчера в 14:57
Здоровье

В России изменили порядок назначения льготных лекарств

В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Православие и Мир вчера в 06:35
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные».
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Lenta.ru вчера в 08:56
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.
REGNUM вчера в 18:15
Политика

Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе

Министр заявил, что конфликт на Донбассе соответствует интересам США с точки зрения геополитических видов на постсоветское пространство.
Газета.Ru вчера в 04:35
Гаджеты

Nokia собирается возродить смартфон Nokia N9

Nokia выпустила телефон N9 ноябре 2011 года. Это первая модель, выпущенная Nokia после отказа от операционной системы Symbian.
ITZine.ru вчера в 23:00
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Как работают Яндекс.Новости?
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