Общество
Аргументы и ФактыКитай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
По данным властей Приморья, поставки овощей из Китая сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
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Авто
Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ
Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 6%.
Политика
В Чувашии назначен министр здравоохранения
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
Удмуртия вошла в число регионов с самыми жестокими коллекторами
Удмуртия вошла в число регионов РФ, где коллекторы ведут себя особенно жестоко по отношению к должникам, сообщает РИА-новости.
Общество
Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Футбол
«Наполи» рассматривает трех кандидатов в качестве замены Гаттузо
У руководства неаполитанцев уже есть трое кандидатов в качестве возможной замены легендарного экс-футболиста, сообщает Calciomercato.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Общество
В России появятся новые справки о судимости
В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России
Проект бюджета США предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" России и дополнительно 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
Хоккей
Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх
Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
Общество
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Городской суд Москвы продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, а также его коллеге Филиппу Дельпалю до 13 мая.
Здоровье
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Политика
Филиппины прекратили действие военного договора с США
Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Политика
Эксперты дали прогноз: сколько Путин отмерил правительству Мишустина
Эксперты и политологи дали аргументированный ответ, как долго проработает правительство Мишустина, и назвали условия, при которых президент может отправить новых министров в отставку.
Здоровье
В России изменили порядок назначения льготных лекарств
В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные».
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Армия и оружие
Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.
Политика
Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе
Министр заявил, что конфликт на Донбассе соответствует интересам США с точки зрения геополитических видов на постсоветское пространство.
Гаджеты
Nokia собирается возродить смартфон Nokia N9
Nokia выпустила телефон N9 ноябре 2011 года. Это первая модель, выпущенная Nokia после отказа от операционной системы Symbian.
Происшествия