Коронавирус
REGNUMКитай собирается сделать вакцину от SARS-CoV-2 доступной всем миру
«Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин», — подчеркнул министр и добавил, что страны мира должны усилить свое сотрудничество в данной сфере как на этапе разработки, так и на последующих.
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с чего всё началось
Об этом сообщил министр науки и техники страны Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", пишет газета "Жэньминь жибао".РИА Новости03:00
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Общество
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Снимать ограничения будут в несколько этапов — с 10 и 15 июня, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Мослента 06:56
Общество
Оценен риск заражения коронавирусом в самолете
Ранее эксперт по распространению инфекционных заболеваний Марк Жандро порекомендовал авиапассажирам всегда держать включенным кондиционер, чтобы защититься от заболевших попутчиков и уберечься от вирусов на борту.
Lenta.ru 06:26
Космос
В корабле Crew Dragon Маска обнаружили российские комплектующие
Ruposters.ru 04 июня в 02:09
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Единоборства
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
1. Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры 7 июня Twitter ирландца вновь дал повод новостникам по всей планете.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Общество
RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
Коммерсантъ 06:41
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
РИА Новости 07:29
Политика
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
Политика
Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США
Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль 04 июня в 14:46
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
Здоровье
Врачи дали рекомендации россиянам на время жары
Российские врачи рассказали о правилах питания и занятия спортом во время летней жары.
Lenta.ru 06:17
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Игры
Зрелищный автоспортивный симулятор GRID отдают за 217 рублей
GRID представляет их себя зрелищный симулятор гонок, в котором геймерам представлены культовые автомобили, начиная от современных, заканчивая классическими моделями.
Ferra 05:31
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Футбол
Ари похвастался навыками в стрельбе
Евро-футбол.ру 07:15
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Экономика
Власти России представили план восстановления экономики
Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
ГлобалМСК.ру 05 июня в 17:15
Происшествия
Депутат партии Зеленского пострадал в драке в Житомирской области
Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрий Заславский пострадал в ходе драки на заправке в Житомирской области, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
РИА Новости 07:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова задолжала государству почти 350 тысяч
Редакторы «Комсомольской правды» ссылаясь на открытые источники в государственных органах, сообщают, что балерина является рекордсменом по долгам государству среди всех российских знаменитостей.
Bimru.ru 05 июня в 08:04
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
Армия и оружие
СМИ: ЧВК Вагнера вербует сирийцев для войны в Ливии на стороне Хафтара
Западное издание, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, утверждает, что в мае российская ЧВК значительно ускорила набор сирийцев для участия в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Военное обозрение 05:45