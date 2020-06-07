Коронавирус

REGNUMREGNUMКитай собирается сделать вакцину от SARS-CoV-2 доступной всем миру

«Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин», — подчеркнул министр и добавил, что страны мира должны усилить свое сотрудничество в данной сфере как на этапе разработки, так и на последующих.
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с чего всё началось
Об этом сообщил министр науки и техники страны Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", пишет газета "Жэньминь жибао
".
РИА Новости03:00

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Китай обещает сделать вакцину от COVID-19 доступной для всего мира

Свободная Пресса01:30

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

РИА Новости03:00

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

РБК01:05

Китай пообещал сделать свою вакцину доступной для всего мира

Фонтанка.Ру04:30

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Lenta.ru00:29

Китай пообещал всему миру доступную вакцину от COVID

URA.Ruвчера в 23:46

Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

ТАССвчера в 22:56
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:40, Ашберн

Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

КП - Беларусь04:01
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Общество

The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
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Общество

Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Снимать ограничения будут в несколько этапов — с 10 и 15 июня, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Мослента 06:56
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Общество

Оценен риск заражения коронавирусом в самолете

Ранее эксперт по распространению инфекционных заболеваний Марк Жандро порекомендовал авиапассажирам всегда держать включенным кондиционер, чтобы защититься от заболевших попутчиков и уберечься от вирусов на борту.
Lenta.ru 06:26
Космос

В корабле Crew Dragon Маска обнаружили российские комплектующие

Ruposters.ru 04 июня в 02:09
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Единоборства

Макгрегор снова объявил о завершении карьеры

1. Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры 7 июня Twitter ирландца вновь дал повод новостникам по всей планете.
Lenta.ru 04:42
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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Общество

RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
Коммерсантъ 06:41
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
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Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

РИА Новости 07:29
Политика

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
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Политика

Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
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Армия и оружие

Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США

Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль 04 июня в 14:46
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Общество

Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
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Здоровье

Врачи дали рекомендации россиянам на время жары

Российские врачи рассказали о правилах питания и занятия спортом во время летней жары.
Lenta.ru 06:17
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Игры

Зрелищный автоспортивный симулятор GRID отдают за 217 рублей

GRID представляет их себя зрелищный симулятор гонок, в котором геймерам представлены культовые автомобили, начиная от современных, заканчивая классическими моделями.
Ferra 05:31
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Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo 06:01
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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Футбол

Ари похвастался навыками в стрельбе

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Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
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Экономика

Власти России представили план восстановления экономики

Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
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Происшествия

Депутат партии Зеленского пострадал в драке в Житомирской области

Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрий Заславский пострадал в ходе драки на заправке в Житомирской области, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
РИА Новости 07:07
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова задолжала государству почти 350 тысяч

Редакторы «Комсомольской правды» ссылаясь на открытые источники в государственных органах, сообщают, что балерина является рекордсменом по долгам государству среди всех российских знаменитостей.
Bimru.ru 05 июня в 08:04
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Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
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Армия и оружие

СМИ: ЧВК Вагнера вербует сирийцев для войны в Ливии на стороне Хафтара

Западное издание, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, утверждает, что в мае российская ЧВК значительно ускорила набор сирийцев для участия в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Военное обозрение 05:45
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